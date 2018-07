“Tom Dumoulin is de referentie”

Pieter Vanlommel in de windtunnel . Het Belang van Limburg

De windtunnel in FBV is niet zomaar een koker waardoor wind wordt geblazen. Het is één van de weinige windtunnels wereldwijd die voornamelijk op wielrennen is gericht. De wereldtop kwam er bijgevolg al over de vloer in de jacht naar meer aerodynamiek en tijdgewin, al is Victor Campenaerts de enige grote naam die CEO Bert Celis en aero-ingenieur Harm Ubbens willen prijsgeven. “We werkten al samen met acht World Tour-teams waarvan we de naam liever niet vermelden omwille van discretie. Geen enkel team wil zijn geheime wapen prijsgeven”, glimlacht Celis als hij mij verwelkomt.

Verderop maakt Ubbens achter zijn computer alles in gereedheid voor de test die voor mij zal bepalen hoe ik zo aerodynamisch mogelijk op de fiets kan zitten. Ik sta te popelen om de prestigieuze tunnel te betreden, maar eerst wil ik weten welke houding voor deze aerospecialisten als dé norm geldt. “Een druppelvorm op de fiets is de meest gestroomlijnde en zorgt dus voor de minste luchtweerstand”, antwoordt Celis. “Het komt erop aan het frontale vlak zo klein mogelijk te maken. Tom Dumoulin doet dat heel goed. Als je hem in een tijdrit langs achter bekijkt, dan zie je zijn hoofd niet. Bovendien kan hij heel veel kracht produceren in een stabiele houding én is hij symmetrisch.”

STAP 1

Basishouding

Tijd om de test aan te vatten. Ik neem plaats op de Fenix SL die de buren van Ridley voor de gelegenheid in bruikleen geven en bereid me voor om stevig tegen de wind te beuken. Alleen… ik moet verrassend genoeg helemaal niet trappen. “Omdat we op die manier de speling op de meetresultaten deels wegnemen”, geeft Celis mee.

De wind blaast frontaal aan 50,4 kilometer per uur. Mijn ogen tranen en ik voel mijn lichaam schommelen door de forse wind

Als de windturbine wordt opgestart, lijkt het wel alsof er een trein komt aan gedenderd. De wind blaast frontaal aan 50,4 km/u en dat is hard. Mijn ogen tranen en ik voel mijn lichaam zowaar licht schommelen door de forse wind. Op het scherm dat op de vloer voor me wordt geprojecteerd merk ik duidelijk dat mijn basispositie allesbehalve gestroomlijnd is. Mijn bovenlichaam staat bijna in verticale positie.

RESULTAAT: De amper 90 seconden durende test toont aan dat ik in deze houding 750 watt zou moeten trappen om 50 kilometer per uur te halen. Slik. Er is duidelijk nog werk aan de winkel.

STAP 2

Handen in de remgrepen

Ik breng mijn handen naar de remgrepen waardoor mijn bovenlichaam al iets meer voorovergebogen is.

RESULTAAT: Het lijkt een kleine ingreep, maar deze andere houding levert toch maar eventjes 80 watt vermogenswinst op.

STAP 3

Handen onderaan de beugels

Met de handen onderaan de beugels zit ik nog wat lager en meer gebogen op de fiets.

RESULTAAT: Er komt opnieuw 5 watt winst bij.

STAP 4

Handen in de remgrepen, ellebogen naar binnen

Ik neem opnieuw de houding van stap 2 aan maar om mijn frontale oppervlak nog wat kleiner te maken, druk ik nu ook mijn ellebogen naar binnen. Dat is minder comfortabel, maar deze houding voelt wel snel aan.

RESULTAAT: Het gevoel liegt niet. Ten opzichte van de houding met de handen onderaan het stuur levert dit nog eens 45 watt winst op.

STAP 5

Handen in tijdritpositie

We gaan naar een echte tijdrijdershouding. Ik plaats mijn onderarmen op het stuur en doe alsof ik een tijdritstuur vast houd. Ik vraag me af of ik deze positie lang kan vasthouden. Feit is wel dat ik een stuk platter lig op de fiets. Mijn bovenlichaam vormt bijna een evenwijdige lijn met de bovenbuis en dat vertaalt zich in forse winst.

RESULTAAT: 72 watt winst.

STAP 6

Tijdrithelm op het hoofd

De tijdrijdershouding heb ik al beet, tijd om nu ook de uitrusting van een echte tijdrijder te testen. De Lazer Victor is het eerste attribuut dat me nog sneller moet maken. Zo’n tijdrithelm is behoorlijk smal, ik krijg mijn hoofd er met veel moeite in gedrukt. Ik zie eruit als een alien, maar toegegeven: zo’n specialistenhelm voelt ook wel stoer. En bovenal: hij is gladder, gestroomlijnder en vult de zone achter mijn nek op.

RESULTAAT: 5 watt winst.

STAP 7

Speedsuit om het lijf

Voor de laatste stap haalt Celis een nietig stukje zwart textiel van Limburgse makelij uit de kast. De zogenaamde speedsuit van Bioracer is een nauw aansluitend latex pakje zonder ook maar iets wat uitsteekt en voor meer weerstand kan zorgen. En mét strepen op de mouwen. “Die creëren een reliëf dat voor lokale turbulentie zorgt zodat het zog achter je kleiner wordt”, geeft Celis mee. Het voelt vreemd om aan een man te vragen de rits op je rug dicht te trekken, iets wat mannen normaal bij hun partners moeten doen.

Dit pakje oogt allesbehalve gemakkelijk. Het aantrekken is dan ook een hele karwei. Desondanks zit de speedsuit nog opvallend comfortabel door de grote flexibiliteit van het stof. Het pak zuigt werkelijk tegen mijn lichaam aan en ik voel dat de wind wordt afgestoten door de speciale samenstelling van het pak.

RESULTAAT: 56 watt winst.

Het eindresultaat liegt er niet om. Een volledige tijdrituitrusting en – houding levert een vermogenswinst van maar liefst 263 watt op ten opzichte van een normale fietshouding. Uitgedrukt in tijdswinst gaat het om bijna 7 minuten over een tijdrit van 31 kilometer.

Celis knikt bevestigend. “Veel renners kopen dure keramische lagers of ze letten bij hun aankoop vooral op het gewicht van een fiets”, vertelt hij. “Maar als je veel geld op tafel wil leggen voor een superlichte fiets, waarom dan niet investeren in een aerotest? Met de kleinste aerodynamische ingrepen kan je een veel groter verschil maken. Stilaan begint dat door te sijpelen.” Na een voormiddag met mijn neus in de wind kan ik hem alleen maar gelijk geven.

Ook dit kan nog tijdswinst opleveren

Speedgel: De beruchte bolletjesgel die de Lotto Soudal-renners op hun benen smeerden in de ploegentijdrit van de Dauphiné waarin ze verrassend als derde finishten. De gel zorgt voor een golfbaleffect: de zone van onderdruk achter de renner wordt kleiner en de gel zou zo 10 tot 15 watt extra opleveren.

Aerosokken: Deze hoge sokken van lycra leveren minder luchtweerstand dan de blote huid of een verweven materiaal en winnen bijgevolg 5 à 10 watt.

Tijdritfiets: 25 procent van de totale luchtweerstand wordt gevormd door de fiets. In vergelijking met een normale koersfiets zorgt de meer aerodynamische tijdritfiets voor 10 tot 20 watt winst.