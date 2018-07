“Ze hebben allemaal gewonnen vandaag. Het ging zelfs vrij vlot”, aldus een fiere mama. Met vier tennissende zonen heeft ze wel wat organisatie nodig om hen allemaal op de wedstrijden te krijgen. “We proberen het zo te regelen dat er altijd iemand bij hen op de wedstrijd aanwezig is. Dat is inderdaad wat puzzelen, maar het lukt wel.”

Rune was zondag als laatste in de rij aan het feest. Hij won zijn heren 3-reeks na een 6-4 en 6-1-zege tegen Michel Janssens. “In de eerste set had ik aan één break genoeg, daarna ging het vrij vlot. Deze overwinning had ik helemaal niet verwacht. Het is ook mijn eerste tornooiwinst van het seizoen.” Veel zullen er daar niet meer bijkomen. Rune heeft immers andere prioriteiten. “Ik speel nog een drietal tornooitjes. Daarna beginnen de voetbaltrainingen alweer. Op 17 juli meld ik mij weer op Esperanza Neerpelt. Want de klemtoon ligt op voetbal. Ik tennis als het voetbalseizoen even stilligt. Maar erg veel ben ik er niet mee bezig”, aldus Rune, die afgelopen seizoen al enkele keren mocht proeven van de eerste ploeg bij Esperanza.

Tweeling

Ook zijn tweelingbroer Senne won zijn reeks, al had hij wel wat meer last met tegenstander Frank Van Hoof: 7-5 en 6-3. “Ja, het was best een moeizame zege. Ik kende hem en wist dat het moeilijk ging worden.” Maar ook bij Senne zijn de tennisambities eerder beperkt. “Voor mij is tennis vooral een middel om mijn conditie te onderhouden.” Met het oog op… jawel, het voetbalseizoen. “Vorig jaar lag ik met een stressfractuur in de rug volledig stil. Daar ben ik nu helemaal van af. Ook ik begin op 17 juli weer te trainen, maar dan bij de reserven. Ondertussen vind ik het plezant om wat tornooitjes te spelen.” En te supporteren voor zijn broers. “Ik kon maar een klein stukje zien van de match van Rune, want ik was zelf vrij lang bezig. Maar hij heeft dat goed gedaan.”

FC Hamont

De prijs voor de vlotste zege van de broers ging naar Tijl. Hij haalde het zaterdag in de U15-reeks met simpele 6-1, 6-0-cijfers. “Ik probeer zoveel als mogelijk te winnen. Deze zege had ik wel wat verwacht. Gelukkig was die match ’s morgens, toen stond er nog een fris windje. Deze vakantie probeer ik zoveel als mogelijk te sporten. Tennis, zwemmen en natuurlijk ook voetbal. Ik speel bij FC Hamont.” De jongste van de bende, Vic (11), verloor zijn halve finale, maar supporterde goed voor zijn broers. “Ik kan niet altijd komen kijken, maar wel vaak. Zelf wil ik misschien wel C+30/4 worden. Maar ook ik voetbal bij FC Hamont.”

Voetbal heeft dus duidelijk de overhand bij de familie Doms. Geen wonder dat ze morgen allemaal samen naar de Rode Duivels zullen kijken. “Natuurlijk, dat doen ze meestal bij hun nonkel. Daar wordt heel fanatiek gesupporterd. Dat zal tegen Frankrijk niet anders zijn”, besluit mama.