Bams grijpt nipt naast zege

Geen uitbundige taferelen na de aankomst bij Van Tricht. Het gemak waarmee hij in de slotmeters Bams remonteerde, deed vermoeden dat winnen zijn tweede natuur is. Nochtans was het pas de allereerste zege op de weg voor de eerstejaarsjunior. Eind december won hij in Vilvoorde wel al eens in het veld.

“Hij kwam plots uit het niets”, aldus Jarne Bams, die al bijna met één hand de zegebloemen beet had. “Mijn ploegmaat Tomac Soenen nam me voor de laatste bocht op sleeptouw. Hij ging zo hard tekeer dat we na de bocht anderhalve lengte voorsprong hadden. Ik ging meteen door en dacht dat we vlot één en twee zouden worden. Maar plots kwam Van Tricht. Uit het niets. Neen, ik viel niet stil. Hij moet echt een ongelooflijke snelle spurt hebben gereden. Goed van hem, jammer voor mij. Na tal van dichte ereplaatsen zou ik toch eens willen winnen. Maar ik ben geduldig. Het zal er nog wel van komen zeker? Wie weet, op het Provinciaal Kampioenschap dat in Kerniel op 21 juli wordt betwist”, glimlachte de knaap uit Koersel.

Tomac Soenen

Wie ooit in Montenaken koerste, weet dat het golvende parcours lastig is. De hitte maakte het extra zwaar, maar dat weerhield de 80 deelnemers er niet van om het tempo hoog te houden. Een vlucht opzetten bleek bijzonder moeilijk. Uiteindelijk raakten toch acht renners voorop. De samenwerking ontbrak en dus muisden Siebe Van Olmen en Lennert Eertvelt, een ploegmaat van Van Tricht, er vanonder. Het duo ging met een halve minuut bonus de slotronde in. Een achtervolgend tiental viel de vluchters op amper twee kilometer van de meet op de hals. “Omdat we met twee van Sport en Moedig Genk mee waren, moesten we onze kans grijpen”, aldus Bams. “Tomac en ik kennen elkaar goed, veel praten was niet nodig. Tomac deed prefect wat hij moest doen. Als je na de laatste bocht enkele lengten voorsprong hebt en je voelt dat er nog kracht in de benen zit, is er geen enkele reden om te aarzelen. Dat deed ik niet. Alleen stuitte ik op een sterkere en snellere Van Tricht. Daar moeten we ons bij neerleggen.”