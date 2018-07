“Fysiek en mentaal klopt alles nu”

Hoogzomerse temperaturen, rugwind, een snelle piste en stevige concurrentie: de uitstekende omstandigheden beloofden vuurwerk en dat kwam er ook. Zo voegden Justien Grillet (56.45, 400m horden) en Manon Depuydt (23.33, 200m) zich al tijdens de reeksen op zaterdag bij de ruime EK-selectie. Tijdens de finales op zondag doken in de 400m zowel Kevin Borlée (45.52), Dylan Borlée (pr 45.55) als Alexander Doom (pr 46.46) onder respectievelijk het A-minimum (45.89) en het beloften-minimum (46.70). “Na een hamstringblessure was dit pas mijn tweede wedstrijd van het seizoen. Daarom viel ik in de laatste 80 meter nog stil”, vertelde Kevin Borlée. “Nu de kwalificatie een feit is, komt het er vooral op aan om verder competitieritme op te doen.” Enkele atleten kwamen heel dicht in de buurt van de EK-limiet. Zo strandde Aaron Botterman, na enkele mindere jaren terug van weggeweest, na een lange solo met 1.46.89 op 19 honderdsten van de EK-limiet in de 800m. In de 100m horden bevestigde Eline Berings in 12.98 al het goede van de voorbije weken, Anne Zagré bleef in 13.15 nog drie honderdsten van Berlijn verwijderd. Ook Bram Ghuys flirtte met de EK-norm (2m26) in het hoogspringen. De Hallenaar leverde met 2m24 zijn beste sprong in twee jaar af. Met een pr van 6m51 stuwde meerkampster Hanne Maudens collega Nafi Thiam naar 6m60, amper twee centimeter onder haar pr.

Europese toptijd

Maar het was toch Hanne Claes die voor dé prestatie van het BK zorgde. In de finale van de 400m horden ging de 26-jarige Leuvense, die via haar papa een halve Limburgse is en veel familie in Limburg heeft, er als een raket vandoor. In tegenstelling tot de reeksen viel ze alle horden heel agressief aan en dat leidde tot een superchrono van 55.20, de zesde Europese tijd van 2018 en ruim één seconde sneller dan haar vorig pr (56.25). Ze staat op de Belgische ranglijst aller tijden nu gedeeld tweede met Elodie Ouedraogo. Alleen Ann Mercken, (54.95 in 1996) doet nog beter. “Ik heb heel wat jaren gesukkeld met de achillespees waardoor ik nooit kon doortrainen. Sinds anderhalf jaar is dat probleem van de baan. Ik train nu ook veel samen met Camille Laus, we pushen elkaar naar een hoger niveau. Als jeugdatlete blonk ik al uit in het hordenlopen. Zowel op fysiek als op mentaal vlak klopt alles nu weer. Ik zit echt in the zone. En daar zit trainer Jacques Borlée voor veel tussen. Hij hecht veel belang aan het mentale aspect.”

De Limburgse inbreng op het BK was beperkt. Babette Vandeput bleef met 49m86 onder haar niveau in het discuswerpen en moest met zilver vrede nemen. Bo Nijs had aan 5m74 genoeg voor brons in het verspringen. Brett Jacobs ging over 2m04 hoogte en pakte ook brons. Op het BK voor atleten met een handicap sloeg Anke Sneyers een gouden dubbelslag: 14.28 in de 100m en 30.58 in de 200m. Clubgenoot Matthias Boonen pakte in 2.10.24 goud in de 800m. In hun categorie werden Ruben Brockhoven (2.41.09) en Sybrun Bienens (2.42.09) respectievelijk tweede en derde.