Zo overleeft u de halve finale

1. Relativeer het spelletje

Probeer zelfs in het heetst van de strijd de relativiteit van het spelletje niet uit het oog te verliezen. “Een manier om met extreme stress om te gaan is je gedachten uitdagen die geleid hebben tot dat gevoel”, zegt klinisch psycholoog Annemarie Van Engeland. “Vraag je af ‘Waarom ben ik zo gespannen?’, ‘Zou het zo erg zijn als we verliezen?’ of ‘Zou verlies iets aan mijn leven veranderen?’. Op die manier kun je de situatie relativeren.”

2. Neem afstand

“Het idee van mindfulness is dat je de stress niet probeert aan te pakken maar die accepteert”, zegt Van Engeland. “Stel vast dat je gespannen bent of snel ademt, weet dat het tijdelijk is en aanvaard het. Door die bewustwording creëer je afstand en dat zal je helpen. Merk je dat de stress tijdens de match toch met jou aan de haal gaat, probeer dan meer in het hier en nu te komen door je op je zintuigen te concentreren: wat voel, proef, ruik, zie, hoor ik op dit moment? Besef ook dat stress pas een probleem wordt als het chronisch is, als die zo lang aanhoudt dat je lichaam niet kan recupereren.”

3. Adem vanuit je buik

Ademhalingsoefeningen en yoga zijn goede methodes om stress onder controle te krijgen. “Door het ritme van je ademhaling heb je impact op je gevoel”, zegt Van Engeland. “Wie oppervlakkig vanuit de borst ademt zal meer gespannen worden. Maar als je meer vanuit de buik ademt, spreek je je rustzenuwstelsel aan en zal je dus rustiger worden.”

(jom)