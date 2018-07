De Block lanceert tool voor aangifte onbelaste klussen

Op 15 juli gaat het nieuwe statuut Plussen van start. Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden mogen dan tot 500 euro per maand bijverdienen zonder daar belastingen of sociale bijdragen op te betalen. Via bijklussen.be moeten de klussen online worden aangegeven bij de RSZ. Als een vereniging beroep doet op iemand voor een taak, moet de vereniging aangifte doen. Als een burger een klus opknapt voor een burger, doet hij de aangifte zelf. (b)