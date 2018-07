“Krijg ik compensatie voor verloren bagage?”

WIE? Naam: Stefan Degrève (60, bankier) Waar: Int Boelarvelt, Riemst WAT? Luchtvaartmaatschappijen voorzien compensaties voor problemen tijdens de vliegreis. De reiziger moet wél om die compensaties vragen.

“Begin dit jaar boekte ik een vlucht vanuit Brussel, via Frankfurt naar Barbados, waar ik in april een bootreis zou maken. Een uurtje nadat ik had ingecheckt, kreeg ik het bericht dat de vlucht niet kon plaatsvinden door een staking van de luchtverkeersleiders in Frankrijk.”

“Lufthansa herboekte mijn reis, maar nu via Heathrow, Londen en JFK, New York. Voor mij was dat oké, als ik maar tijdig in Barbados geraakte, zodat ik die boot niet miste.”

“Door de tussenstop in de VS moest ik wel een visum hebben. Ik moest mijn bagage er van de band halen, en opnieuw inchecken. Uiteindelijk zou ik zo maar een kleine dag vertraging oplopen. Ik nam het dus allemaal voor lief.”

“Maar helaas. In JFK kwam er geen bagage van de band rollen. En idem dus in Barbados. Ik heb daardoor heel wat dingen moeten aankopen. Ik heb Lufthansa gevraagd om een compensatie, maar kreeg geen respons.”

Half OPGELOST

Ongelooflijk maar waar: een kwartier voordat Stefans boot in Barbados zou afmeren, kreeg hij te horen dat zijn bagage toch aan boord was gebracht.

Dat neemt niet weg dat Stefan in tussentijd flink wat kosten heeft gemaakt.

Gevraagd naar info, laat Lufthansa ons weten dat het Stefan zelf zal contacteren. Een dag later hoort Stefan dat Lufthansa niet kan tussenkomen voor de verloren bagage, maar wel een compensatie van 600 euro uitbetaalt voor de vertraagde vlucht. Daarmee is de zaak voor Lufthansa gesloten.

British Airways liet nog niet weten of het een vergoeding uitbetaalt voor de verloren bagage. We volgen de case op, en laten het u weten.