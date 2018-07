Gemeenten kunnen wedkantoren niet aan banden leggen

Sportweddenschappen zijn al langer toegelaten in ons land. Ze worden geregeld door de Kansspelwet van 1999 (gewijzigd in 2010) en worden gecontroleerd door de Kansspelcommissie. Die legt aan kandidaat-uitbaters van wedkantoren strenge regels op en zorgt ook voor een strikte controle. Het is ook de commissie die de vergunningen na een fikse selectieprocedure aan uitbaters van wedkantoren toekent.

Lokale overheden trachten vaak via het politiereglement te verhinderen dat wedkantoren op alle straathoeken verschijnen, of bijvoorbeeld al te dicht bij scholen. In andere gevallen werden er stedenbouwkundige voorwaarden opgelegd. Zo stuitte een uitbater uit Beringen, met drie door de Kansspelcommissie afgeleverde vergunningen in de hand, op hevige weerstand in de gemeenten Beringen, Heusden-Zolder en Houthalen- Helchteren.

De uitbater in kwestie trok naar de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt. Die oordeelde midden vorig jaar dat het politiereglement en andere gemeentelijke regels niet boven de Kansspelwet kunnen staan. Het betrokken gokkantoor kan ook een schadevergoeding eisen. De drie gemeenten trokken daarop naar het hof van beroep in Antwerpen.

Ongegrond

Eind vorige maand heeft het hof van beroep zijn oordeel geveld. Voor wat de gemeente Beringen betreft oordeelde het hof dat de eis niet meer actueel was. De uitbater van wedkantoren heeft zijn kantoor er moeten sluiten, omdat hij de zaak de facto niet kon opstarten. Voor de gemeenten Heusden-Zolder en Houthalen oordeelde het hof het beroep ongegrond. “De uitbater kan nu een schadevergoeding eisen van de gemeente voor de periode dat het kantoor niet kon geopend worden”, zeggen de advocaten Jos Raets en Inke Dedecker van de uitbater van wedkantoren. “Daarover zal nu onderhandeld worden met de gemeenten. Als er geen akkoord over de schadevergoeding bereikt wordt, zullen wij de zaak aanhangig maken.”

De uitspraak van het hof van beroep legt ook een bom onder de vraag van het stadsbestuur van Genk om het gokken in krantenwinkels strenger te reglementeren. De stad stelde recent die vraag aan justitieminister Geens (CD&V) omdat ze vaststelt dat meer en meer minderjarigen er tijdens de middagpauze gaan gokken, zonder controle. (dc)