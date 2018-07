Reddingsactie in Thaise grot aan de gang. Het Belang van Limburg

“Ze leven, zijn uit de grot en verkeren in perfecte gezondheid.” Het was een bijna euforische gouverneur Narongsak Osottanakorn die zondagavond laat het goede nieuws officieel kon melden. Vier voetballertjes gered, nog acht en hun coach te gaan. “We zijn zo blij”, zei hij op wat zowat ’s werelds meest druk bijgewoonde persconferentie moet geweest zijn. Dat het eerste deel van de reddingsactie zo vlot was verlopen, had niemand verwacht.

De actie was zondagochtend om 10 uur lokale tijd van start was gegaan. Een wanhoopsactie, vermits er zware moessonregens aangekondigd zijn voor de komende dagen. Daardoor zou het wegpompen van miljoenen liters water uit het grottencomplex van Tham Luang een maat voor niets zijn. Het had dan ook veel weg van een alles-of-niets operatie: redden of drie à vier maanden wachten tot het water opnieuw gezakt is.

Negentig duikers

Negentig duikers - veertig Thai en vijftig buitenlanders - namen deel aan de risicovolle onderneming. Met gevaar voor eigen leven kronkelen door de eindeloze, nauwe en onderlopen gangen. Afgelopen week nog stierf een ervaren Thaise marinier bij de verkenning van het complex. Hij kwam zonder zuurstof te zitten.

Buiten stonden ambulances en helikopters klaar om de jongens naar het ziekenhuis van Chiang Rai te brengen, de grootste stad in de buurt. Ook de Belgische duiker Ben Reymenants (45) was betrokken bij de redding, al bleef hij bovengronds. “Ik kan enkel hopen dat hun reddingsmaskers het houden onder water, want eigenlijk zijn die bedoeld voor volwassenen, niet voor kleine jongens”, zei hij. Ook voor hem was het nagelbijten. De rest van de wereld keek in spanning mee.

Menselijke ketting

Tien duikers daalden ’s ochtends af richting “negende kamer”, de plek waar de dertien al meer dan twee weken vastzitten. Drie anderen richting “zesde kamer”, zowat de belangrijkste en moeilijkste, ondergelopen passage van in totaal 3,2 te overbruggen kilometers. Op andere moeilijke passages werden touwen aangebracht om de jongens te ondersteunen.

Volgens de gouverneur moest er zowat een kilometer gedoken worden, met behulp van speciale maskers. Een huzarenstukje voor de jonge voetballers - tussen 11 en 17 jaar oud. De helft onder hen kan immers niet (goed) zwemmen, laat staan duiken. Elke voetballer werd daarom geflankeerd door twee duikers. De duiker die voorop zijn weg naar boven zocht, hield de zuurstoffles vast voor de voetballer achter hem. Tijdens moeilijke passages werd de zuurstoffles strategisch doorgegeven.

Om 13.17u Belgische tijd kwam er een eerste verlossend bericht. Twee jongens waren uit het grottencomplex geklauterd . Nat, vuil, moe, maar fysiek relatief ongeschonden. Een luid applaus volgde, gevolgd door een onbeschrijflijke hereniging met hun ouders. Voor de andere ouders was het een anticlimax. Hun zoon was niet bij de“sterksten” en nog altijd in levensgevaar. In eerste instantie werden de jongens opgevangen in een gefabriceerd veldhospitaal. Vandaar ging het per ambulance en later per helikopter naar het ziekenhuis. Enkele uren later kwamen nog twee andere voetballers veilig en wel boven.

Geen zuurstof meer

Vandaag gaat de grootschalige reddingsactie verder. Ondank de eerste euforie blijft het een race tegen de klok. De voorspelde moessonregen viel gisteravond al met bakken uit de lucht. Vlot de reddingsactie niet, dan zitten de overige acht voetballertjes en hun coach mogelijk nog maanden vast. Door de duisternis, en vooral een gebrek aan zuurstof voor de duikers werd de reddingsoperatie zondagavond laat opgeschort. De volgende operatie kan pas van start gaan nadat er voldoende nieuwe zuurstofflessen voorhanden zijn langs de route. Het waterpeil in de grot zelf bleek (voorlopig) lager dan verwacht. Een opsteker voor de reddingswerkers.

Als alles volgens het ideale plan verloopt is iedereen maandagnamiddag Belgische tijd bevrijd en is het mirakel van Tham Luang helemaal een feit.