Lommel maatje te groot in oefenpot

“Ik ben al blij dat we twee weken duurtraining zonder blessures hebben afgesloten”, zei Van Imschoot. “Qua balbezit heb ik enkele zaken gezien die ik wilde zien, maar voor het overige valt er na dit duel nog niet veel te zeggen. De kern is nog niet volledig. We zoeken zeker nog een controlerende middenvelder en een aanvallende rechterflank.”

Wijnen miste voor de thuisploeg rond het kwartier een penalty. Een kwartier later kwamen de bezoekers op voorsprong via Aabbou. Door de talrijke vervangingen was er na de pauze van tempo nauwelijks sprake. In de tweede helft maakten bij Spouwen-Mopertingen enkele jongeren hun opwachting: Coen, Ernens, Wesley Rouwet, Kerkhofs en tester Bemba van Oosterzonen.

Bij Lommel waren er nog meer wissels. Tester Rommens raakte rond het halfuur geblesseerd en werd vervangen door Loshaj, een andere tester. Tijdens de rust werden Bitsindou (nog een tester) en Valcke vervangen door Brebels en Cerigioni. Op het uur kwamen Renson, Berben, Azevedo, Houben, Bejtulahi en Janssens in. Lommel liep in de tweede periode makkelijk uit, maar de mooiste goal was voor Timmermans: een lob van net voor de middenlijn. (rusm)