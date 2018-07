Allure wint weer

Team Allure (Guillaume Mondron, Cédric Bollen, Sébastien Kluyskens, Fred Bouvy, Gilles Debrus) heeft net als vorig jaar de 25 Uur VW Fun Cup gewonnen. Het had in Francorchamps vier ronden voorsprong op ComToYou Racing. Het team van Tom Boonen, Sam Dejonghe, Bram Vanhengel en Philip Vandewalle (maar zonder de geblesseerde Anthony Kumpen) werd tiende op negen ronden. In de marge werd bekendgemaakt dat er volgend seizoen ook sprintwedstrijden met de VW Fun Cup komen. Het zal gaan over races van één uur met verplichte pitstop/pilotenwissel. (mc)