Maris straft pech van Bex af

Bij de SuperNationals +2000cc werd Kristof Bex de grote verliezer. Hij ging in de tweede reeks de zandbak in, brak een aandrijfas en kon niet aantreden in de volgende reeksen. Bij gebrek aan twee tijden mocht hij niet naar de finale. Na Valkenswaard zijn tweede offday van het seizoen, dat hem duur te staan kan komen. Grote rivaal Luc Maris (Volvo S40) pakte de poleposition en de Zonhovenaar won voor Steve Volders (Ford Fiesta), Bert Bosmans (Volvo C30) en Stefan Vaesen (BMW E36). Een Limburgs kwartet.

Bij de SuperNationals -2000cc trok Kurt Lambers (BMW M3) aan het langste eind na een pittig duel met Martijn Vanhove (BMW 1M), die twee van de drie heats had gewonnen.

In de Super1600 ging de overwinning naar Steve Otzer (Citroën Saxo), die in de BK-stand verder uitloopt op regerend kampioen Davy Van Den Branden (Citroën DS3). Tussen de twee eindigde Dennis Remans (Ford Fiesta) op de tweede plaats. Na wat computerproblemen klokte de inwoner van Zutendaal de snelste tijden in de derde reeks en de halve finale.

Zaterdag werd er gestreden om de VAS-titels en daar gingen de overwinningen naar Ben Lenaerts (Honda CRX, klasse A), Andy Leysen (BMW M5, klasse B) en Rudy Loodts (Opel Corsa, klasse C). (mc)