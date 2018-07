Hamilton voor eigen volk eraf gereden

Marc Cornelissen

Het heeft niet mogen zijn voor Lewis Hamilton. Zaterdag zette hij Engeland wel nog in vuur en vlam door de pole te pakken, net terwijl het nationale voetbalteam de WK-wedstrijd tegen Zweden aftrapte. Maar op zondag ging het mis in de eerste ronde. Na een mislukte start kwam hij in contact met Kimi Raikkonen en viel terug naar de laatste plaatsen. Een sterke remonte strandde op plaats twee, op twee seconden van Vettel.

“Mijn schuld. Ik blokkeerde een wiel, schoof door en raakte Lewis. Ik kan me vinden in mijn straf”, zei Raikkonen, die voor het incident tien seconden moest stilstaan.

Maar Hamiltons gezicht stond op onweer. Hij suggereerde in woord en lichaamstaal dat de Ferrari’s hem met opzet hadden aangereden. “Interessante tactieken”, noemde hij het op het podium. Kopstukken van Mercedes noemden het “ofwel opzet, ofwel onbekwaamheid”.

Dit is de tweede race waar een Ferrari in de start een Mercedes uitschakelt Lewis HAMILTON

Hamilton: “Al wat ik erover wil zeggen, is dat het de tweede keer in drie races is waarin een Ferrari een Mercedes uitschakelt in de start. Een straf van vijf of tien seconden doet hen geen pijn, maar het verknoeit wel onze race. Dit was de mooiste race van het jaar. Dit is de mooiste race op de kalender. Dit zijn de beste fans ter wereld. Voor hen ben ik blijven terugvechten. Ik heb me honderd procent, nee, duizend procent gegeven. Ik was uitgeput aan de finish. Sorry dat ik de zege niet kon thuis houden. Maar ik beloof dat ik alles zal doen om wereldkampioen te worden. Ik zal nooit opgeven.”

Kwaad opzet?

Vettel - die sinds zaterdag met een stijve nek reed - ontkende elk kwaad opzet: “Het is te gek voor woorden dat we het daarover moeten hebben. Vorige keer in Frankrijk was mijn voorvleugel kapot, ik ondervond er zelf ook nadeel van.”

De Duitser lag met zijn Ferrari lange tijd op kop, maar met een pitstop onder safety-car stond hij de leiding af aan Valtteri Bottas. In de slotfase kwamen de twee weer samen en ging Vettel hem subliem voorbij. De Fin viel daarna zelfs nog terug naar de vierde plaats.

Kwaad opzet? Het is te gek voor woorden dat we het daarover moeten hebben Sebastian VETTEL

Vettel: “Ik had het voordeel van de verse banden, Valtteri dat van de vrije lucht. Ik wist dat het snel moest gebeuren en ik denk dat ik hem heb verrast. Toen ik langszij kwam, was ik niet zeker of ik de bocht nog zou kunnen nemen. Maar het lukte. De voornaamste conclusie is dat we hier competitief waren, wat in het verleden niet altijd het geval was op het circuit van Silverstone. Dit is een tricky circuit, waar het moeilijk is de balans juist te krijgen. Hier de evenknie van Mercedes zijn, laat het beste verhopen voor de rest van het seizoen.”