Op zondag 14 oktober trekken we met zijn allen naar de stembus om onze nieuwe gemeente- en provincieraad te kiezen. Die dag krijgen we inspraak, geven we als het ware punten voor het lokale beleid van de voorbije zes jaar. Wie vindt dat zijn gemeente en provincie op dezelfde wijze verder moeten worden bestuurd, stemt op een van de meerderheidspartijen. Sanctioneren kan met een rood bolletje voor een oppositiepartij.

Dit is de theorie. De praktijk ziet er iets complexer uit, zo leren ons de vorige verkiezingen. Na de lokale verkiezingen in 2006 konden de VUB-politicologen Kris Deschouwer en Fanny Wille achterhalen dat er in 15 van de 20 onderzochte gemeenten een voorakkoord was getekend, soms zelfs voor twee legislaturen. Bij de laatste lokale verkiezingen in 2012 zei voormalig CD&V-voorzitter en Senator Etienne Schouppe onomwonden dat er in zeker 250 van de 308 Vlaamse gemeenten voorakkoorden waren gesloten. In zo’n voorakkoord proberen politieke partijen nog voor de stembusgang de macht te behouden of die in een nieuwe bestuursploeg te veroveren.

De voorbije weken heeft deze krant informele en vertrouwelijke een-op-eengesprekken gevoerd met tientallen onderhandelaars uit de provincie. Het resultaat daarvan kon u in onze weekendkrant lezen. Een eerste conclusie bevestigt wat de VUB-politicologen en Schouppe bij de vorige lokale verkiezingen hadden vastgesteld: ook nu weer is er in drie op de vier Limburgse gemeenten al een voorakkoord gesloten. Voor de deputatie is dat mondeling gebeurd, voor heel wat steden en gemeenten is er zelfs een schriftelijk akkoord waarmee partijen hebben afgesproken dat ze vanaf volgend jaar samen zullen besturen. Waar die akkoorden vrij duidelijk zijn over de verdeling van de mandaten, zijn ze dat veel minder over het programma, als dat er al is.

Wie wordt buitengesloten, catalogeert zo’n geheime deal graag als verraad aan de democratie. Dit klopt niet, op voorwaarde dat de politici hun voorakkoorden openbaar maken. Dit gebeurt echter niet, door geen enkele partij

Voorakkoorden zijn van alle tijden en alle partijen. Een lijsttrekker die in zijn gemeente een voorakkoord op zak heeft moet zich in de kiescampagne niet bezondigen aan overdreven profilerings- en polariseringsdrang. Wie wordt buitengesloten, catalogeert zo’n secret deal graag als schimmige achterkamerpolitiek en verraad aan de democratie. Dit klopt niet, op voorwaarde dat de heren en dames politici hun voorakkoorden openbaar maken. Dit gebeurt niet, door geen enkele partij. Intensieve, informele gesprekken zijn vooralsnog de enige mogelijkheid om te achterhalen wie mekaar waar heeft verleid. Dit zal niet verhinderen dat 14 oktober super spannend wordt, al is het maar omdat we nu al kunnen voorspellen dat enkele voorakkoorden wiskundig onmogelijk worden omdat de kiezer de kaarten anders heeft gelegd. De kiezer heeft immers altijd het laatste woord.