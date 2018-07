Overpeltse fanclub biedt tien tickets aan

Tijdens hun kwartfinale konden de Rode Duivels op zo’n vijfhonderd Belgische fans in het stadion rekenen, tegenover een Braziliaans supporterslegioen dat 15.000 à 20.000 man sterk was. Meerdere Duivels riepen dan ook op om voor de halve finale meer vliegtuigen en tickets beschikbaar te maken.

“Meteen na de overwinning tegen Brazilië was iedereen euforisch en hebben we wel honderd berichtjes gehad van mensen die nog wilden afreizen voor de halve finale”, zegt Dimitri Ramondino van reisbureau Travel2Galaxy, die samen met supportersclub De Bemvoort uit Overpelt in Rusland zit. “Maar toen het concreet werd, hebben heel wat van die mensen afgehaakt. Vaak omdat ze het te duur vinden. Oké het gaat je wellicht meer dan 1.000 euro kosten voor een dag, maar dan maak je ook iets unieks mee.”

Door die afhakers heeft De Bemvoort nog tien tickets in de aanbieding voor razendsnelle beslissers. “Het zijn categorie 2-tickets”, zegt voorzitter Michael Vandersteen. “Die kosten 500 euro. Dat is de officiële prijs, wij verdienen daar niks aan. Het enige wat ze dan nog moeten doen is een Fan ID aanvragen via www.fan-id.ru. Dat is in twee minuutjes gebeurd. Daarnaast moeten ze natuurlijk over een reispaspoort beschikken en zelf een vlucht boeken. Maar als je tien minuutjes zoekt, vind je die wel.” Prijzen gaan richting 700 euro voor een heen- en terugvlucht.

Uitverkocht

Brussels Airlines charterde zaterdag een tweede vliegtuig om fans naar Sint-Petersburg te vliegen. Ook een Antwerps bedrijf voor sportreizen legde een TUI-vliegtuig in om 189 supporters heen en weer te vliegen naar de halve finale. Beide vluchten zaten meteen vol.

De halve finale was al voor de start van de wereldbeker uitverkocht, maar omdat heel wat Braziliaanse fans na de uitschakeling afhaakten, kwamen er in het weekend opnieuw tickets (242 tot 638 euro) in roulatie via de website fifa.com. Voor de kleine of grote finale kan dat de volgende dagen ook gebeuren, maar gisteravond stond er wel nog “uitverkocht”. (jom)

Wie een ticket wil kopen, stuurt best een mailtje naar dimitri@travel2galaxy.eu