“Twee keer zoveel hartaanvallen tijdens WK-match”

Joos MEESTERS

Naar de tuin lopen, handen voor de ogen slaan of ijsberen voor tv: na de thriller tegen Japan kregen de Rode Duivels-supporters vrijdagavond opnieuw een zenuwslopende brok voetbal op hun bord. Dinsdag, in de halve finale tegen Frankrijk, zou het wel eens opnieuw van dat kunnen zijn.

“In het ziekenhuis hebben we een patiënt gezien bij wie de hartritmestoornissen begonnen zijn op het moment van de 3-2 tegen Japan”, zegt Matthias Dupont, cardioloog van het ZOL in Genk. “Dat is niet zo onlogisch want emoties zetten adrenaline vrij en die stof is een trigger van ritmestoornissen, vooral bij mensen die er sowieso al gevoelig voor zijn.” Adrenaline kan trouwens nog andere supporterskwalen veroorzaken. “De werking ervan is te vergelijken met cocaïne. Het maakt je actief en pept je op. Je kan ervan zweten of trillen en vat minder goed de slaap.”

Aardbeving

Tijdens een spannende voetbalmatch zal de hartslag en bloeddruk van supporters stijgen en dat is niet altijd zonder gevaar. “Tijdens het wereldkampioenschap in Duitsland in 2006 is daar onderzoek naar gebeurd”, zegt Pascal Vranckx, cardioloog in het Jessa Ziekenhuis. “Als Duitse supporters naar de matchen van hun eigen land keken, ondervonden ze acute stress, te vergelijken met een hevige inspanning zoals een marathon lopen. Het aantal hartaanvallen en beroertes verdubbelde. Hetzelfde fenomeen zie je trouwens bij aardbevingen en andere gebeurtenissen die gepaard gaan met grote uitbarstingen van emoties.”

Uit het Duitse onderzoek bleek ook dat mannen en personen met een voorgeschiedenis van cardiovasculaire problemen het meest kwetsbaar zijn. “Als er zich al problemen voordoen, dan is het altijd bij personen die eerder al iets aan hun hart gehad hebben of die gevoelig zijn omdat ze bijvoorbeeld last hebben van aderverkalking”, zegt Dupont. “Als het probleem niet tijdens de match tot uiting was gekomen, dan zou het zeker een paar maanden later bij een andere gelegenheid gebeurd zijn.”

Courtois

Overdreven bezorgdheid is dan ook nergens goed voor, zeggen de cardiologen. “Het is een lichte risicofactor”, zegt Dupont. “Ik heb al verschillende WK’s meegemaakt als cardioloog en er is nog nooit een dode gevallen. Voor mensen met een gezond hart is er geen probleem. ”

“Het zijn vooral de acute momenten die problematisch kunnen zijn”, zegt Vranckx. “Een strafschoppenreeks bijvoorbeeld, of wanneer Courtois in de laatste minuten tegen Brazilië een bijna gemaakt doelpunt onder de lat weghaalt. Mensen met hartproblemen of die echt niet tegen dat soort spanning kunnen, zou je kunnen aanbevelen om de samenvatting te bekijken. Al de rest moet gewoon van de match genieten.”