“Je ziet zo dat ze mijn werk als basis gebruikt hebben”

Patrick Damiaens is top in het mooie vak van het houtsnijwerk. Damiaens’ minutieus werk valt internationaal in de smaak. Maar sommigen willen daarvoor niet betalen en pikken gewoon zijn ontwerpen die op het internet staan. Zo werd Zara Home Belgium in 2017 door de Brusselse rechtbank van koophandel al veroordeeld voor het ongevraagd gebruik van een ontwerp van hem. “Zara Home ziet trouwens af van een beroep. Ze hebben intussen 7.500 euro gestort op mijn rekening. De gerechtskosten zijn uiteraard ook voor hen”, zegt Damiaens.

Als ze de factuur betalen, komt er geen zaak. Anders zal ik mijn advocaat opnieuw moeten inschakelen Patrick Damiaens Houtsnijkunstenaar

Tweede inbreuk

De Maaseikenaar heeft intussen een tweede geval van plagiaat ontdekt. De Ron Clark Academy in Atlanta (Verenigde Staten) heeft een wapenschild dat heel erg lijkt op een door Damiaens ontworpen wapenschild. “Je ziet zo dat mijn ontwerp gebruikt is als basis. Daarop is dan een beetje photoshop toegepast en nog eens niet goed. Details van mijn werk zie je nog. Een deel van de ketting (rechtsboven nvdr.), die in mijn oorspronkelijk ontwerp te zien is, piept er nog onderuit.” Ron Clark kent het werk van Damiaens. “In 2014 contacteerde hij mij via e-mail. Of ik geen wapenschild voor zijn school wilde maken? In Amerika is Clark een beroemd iemand. Er is zelfs al een tv-film over hem gemaakt. Oprah Winfrey is een grote fan van hem. Maar hij had dat wapenschild al snel nodig, binnen de drie maanden. Zo snel kon ik aan die vraag niet voldoen. Anders moest ik andere klanten teleurstellen.”

“Wat bedoel je?”

Tot Damiaens op het internet een wapenschild van de Ron Clark Academy ontdekte. “Duidelijk gebaseerd op mijn ontwerp. Ik heb hem al gemaild, maar hij begreep niet waarover ik het had. What are you talking about? Op dat moment liep ook nog mijn rechtszaak tegen Zara. Dus toen heb ik deze zaak even laten rusten. Maar nu wil ik daar toch werk van maken. Daarom niet meteen met een rechtszaak, maar ik zal hem, of zijn organisatie, er wel aan herinneren dat hun wapenschild een duidelijk geval van een auteursrechtelijke inbreuk is. Als ze de factuur betalen, komt er geen zaak. Anders zal ik mijn advocaat opnieuw moeten inschakelen.”