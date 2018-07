Thomas JANSEN

Terwijl veel andere mannen hun mond vol hebben over de tactische ingrepen van bondscoach Roberto Martinez op het WK of de wereldsave van Thibaut Courtois, praat Jan Nauwelaerts met dezelfde passie over ‘entrelac’ en andere breitechnieken. Een microbe die hem elf jaar geleden te pakken kreeg. “In 2001 had ik de diagnose van prostaatkanker gekregen”, vertelt Jan. “Gelukkig waren ze er bij mij op tijd bij, maar het zet je wel aan het denken. Enkele jaren later, na mijn pensioen, ben ik lid geworden van een hobbyclub. Wanneer er dan bijvoorbeeld geborduurd werd, kreeg ik van enkele vrouwen te horen dat zoiets niet voor mannen was. En je weet, met vrouwen moet je niet discussiëren (lacht). Dus heb ik hen gewoon het tegendeel bewezen.”

Omgekeerde wereld

Ondertussen is Jan lid van verschillende breiclubs, tot in Oostende en Gent. Dat breien een vrouwenzaak is, krijgt hij nog al te vaak te horen. Net daarom breit hij maar al te graag in het openbaar, zoals op de trein of aan de kust. “Terwijl mijn vrouw een toer gaat wandelen, zit ik te breien op een bankje, een beetje de omgekeerde wereld (lacht). Ik word er regelmatig over aangesproken.”

Nadat Jan op een beurs in contact kwam met een andere kankerpatiënte, begon hij samen met haar mutsen te breien voor lotgenoten. Iets wat hij elf jaar later nog steeds doet. “Ik heb ze niet geteld, maar ik schat dat ik er ondertussen toch al zeshonderd gemaakt heb. Die schenk ik weg aan het Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. De materialen daarvoor koop ik allemaal zelf. Die breiwinkeltjes hebben het moeilijk, en iedereen moet z’n boterham kunnen verdienen.”

Zuiver katoen

Af en toe schenkt iemand Jan toch wat bolletjes garen. “Maar ik brei het liefst met zuiver katoen”, zegt hij. “Dat voelt fris aan in de zomer, en warm in de winter. Erg belangrijk voor mensen die hun haar verloren zijn door de chemo, en zo’n muts altijd willen dragen. Of ik soms bedankkaartjes krijg van die patiënten? Nee, maar ze weten ook niet dat de muts van mij komt. Daar is het mij ook niet om te doen. Eén keer was er iemand die toch via via wist dat die muts van mij kwam. Toen kreeg ik een bedankkaartje dat begon met ‘dag mevrouw’. Maar ik moet zeggen: het deed me wel veel deugd.”

Wie Jan wil helpen, kan hem mailen op jan.nauwelaerts1@telenet.be. “Ik brei zelf enkel met katoen, maar neem alles aan wat men mij geeft. Ik zoek er wel een bestemming voor”, zegt Jan.