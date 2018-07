Tussen hemel en hel op citytrip

Citytrip Barcelona_Zomerreeks (kh). Het Belang van Limburg

‘Entrada a l’assaig’ - “toegang tot de repetitie” - staat er op de deur van een smalle steeg in de Barcelonese wijk Gràcia. Hier oefent een groep van castellers of menselijketorenbouwers. “Wat stierengevechten zijn in de rest van Spanje, zijn die castells of menselijke torens in Catalonië”, vertelt Mark. “Ze zijn het symbool bij uitstek van de Catalaanse cultuur.”

Mark Meesen op de Rambla de Poblenou, veel gezelliger dan zijn wereldberoemde grote broer. Karel Hemerijckx

Bij feesten zie je de castellers hun indrukwekkende bouwwerken, opgetrokken uit niets anders dan menselijke spier- en wilskracht, oprichten op de pleinen van de stad, maar wat weinig toeristen weten is dat je ook de repetities van de torenbouwers kan bijwonen en zelfs mag deelnemen. “Wij bouwen torens tot negen verdiepingen hoog”, vertelt Caue Llop, een Braziliaan die al negen jaar bij de Castellers de la Vila de Gràcia is aangesloten. “Voor zo’n toren hebben we zo’n driehonderd mensen nodig. Het is een collectieve inspanning waar iedereen aan kan deelnemen: man, vrouw, groot, klein, dik dun.”

Ernstige letsels

De top van de torens wordt gevormd door kinderen van niet ouder dan vier jaar. Zelfs tijdens deze repetitie - nu er nog een vangnet is - hou je je hart vast terwijl ze als aapjes van schouder naar schouder klauteren. Straks, tijdens optredens, hebben ze enkel nog hun helm en de lichamen onder hen om hun val te breken. “Toch zijn er minder ernstige letsels dan je zou denken”, zegt Llop. “Ja, er zijn in het verleden al dodelijke ongelukken gebeurd, maar dat is bad luck. Een samenspel van factoren die fout lopen, een beetje zoals een vliegtuigongeval.”

Botellón met eigen drank op de pleintjes van Gràcia. Karel Hemerijckx

De volgende ochtend schuifelt het volk al in dichte drommen over de Ramblas wanneer we de beroemdste straat van Barcelona kruisen op onze huurfietsen. Mark is fan van de fiets: handig om je snel te verplaatsen in het fietsvriendelijke Barcelona en bovendien lekker verfrissend tijdens de broeierige hitte van de zomermaanden. Behalve in fietstochten door de stad is zijn bedrijfje MeetmyBarcelona gespecialiseerd in groeps- en personeelsreizen.

“Elke dag wandelen er 250.000 mensen over de Ramblas, zoveel als de inwoners van een stad als Gent”, zegt Mark. “Terwijl de Ramblas in feite waardeloos zijn. De restaurantjes hier trekken op niks en achteraf ben je als toerist ontgoocheld. Als je dan toch Ramblas wil zien, kies dan voor die van de wijk Poblenou. Daar moet je niet over de koppen lopen en is een pintje nog betaalbaar.” Wanneer we er later die dag op een terrasje in de schaduw van de bomen belanden, kunnen we dat alleen maar beamen.

Oudjes

Amper honderd meter voorbij de toeristenstroom op de Ramblas en vlak naast de al even drukke versmarkt La Boquería fietsen we een poort binnen. Plots verstomt het rumoer en lijken we in een andere stad terechtgekomen. Enkele oudjes lezen de krant, mussen baden in een fonteintje en een groepje amuseert zich met een reuzenschaakbord. “Dit is de binnenkoer van Hospital de la Santa Creu, het middeleeuwse ziekenhuis van Barcelona”, zegt Mark. “Nu doet het dienst als overheidsarchief en bibliotheek.” Een man houdt de wacht naast een boekenrek en wat tafeltjes. “Een gratis openluchtbibliotheek waar je een boek of krant kan lenen om onder de bomen te lezen”, zegt Mark.

De castellers of torenbouwers in actie. Karel Hemerijckx

Als het ziekenhuis al bekend is, dan wel door architect Antoni Gaudí. “In 1926 woonde Gaudí op de werf van de Sagrada Família. Na het werk is hij aangereden door een tram. Hoewel hij welstellend was, leefde hij teruggetrokken en was hij in lompen gekleed. Daardoor herkenden de ambulanciers Gaudí niet en brachten ze hem naar dit ziekenhuis van de armen, waar hij ook gestorven is.”

Gaudí

Gaudí, de naam is onvermijdelijk in Barcelona. Met zijn organische architectuur is hij op zijn eentje verantwoordelijk voor de twee topattracties van de stad: stadspark Park Güell en - onbetwiste nummer één - de nog steeds in de steigers staande basiliek Sagrada Família. Maar Mark heeft zijn bedenkingen. “De Sagrada Família heeft nog maar weinig met Gaudí te maken. Zijn plannen en maquettes zijn verloren gegaan bij een brand. Alles wat na zijn dood gebouwd is, is eerder een interpretatie dan een ontwerp van Gaudí zelf.”

Vlak naast de drukke Boquería-markt opent zich een andere wereld op de binnenkoer van Hospital de la Santa Creu. Karel Hemerijckx

Op Marks aanraden hebben we voor onze fietstocht al Casa Vicens bezocht. Het zomerverblijf in de wijk Gràcia is Gaudí’s oudste realisatie in Barcelona en toont een architect die hard op zoek is naar de stijl die hem later wereldberoemd zal maken. Nadat Casa Vicens 130 jaar niet toegankelijk was, is de woning sinds november open voor publiek.

In het gotische gedeelte van de stad mag je dan al struikelen over de selfiesticks, tijdens onze fietstocht verbazen we ons erover hoe mooi en rustig andere plekken zijn. De gezellige pleintjes van Gràcia, waar de wijkbewoners zich ’s avonds met hun eigen drank neervleien op de straatstenen voor hun ‘botellón’. Of modekwartier El Born, dat met zijn smalle, koele steegjes qua schoonheid nauwelijks moet onderdoen voor de platgetreden gotische wijk.

Orgaanvlees

Goede restaurantjes genoeg in El Born, maar Mark neemt ons mee naar Can Vilaró in de wijk Sant Antoni, tegenover de recent heropende overdekte markt. “Niet Instagramproof”, waarschuwt hij en dat blijkt te gelden voor het interieur én de gerechten. Zowel de menukaart als de bediening beperken zich tot Catalaans. “Hier moet je het avontuur durven aangaan”, lacht Mark. “Typisch is dat ze veel orgaanvlees gebruiken.” We wagen ons onder meer aan het nationale gerecht botifarra amb mongetes - zeg maar worst met witte bonen - en beklagen ons dat avontuur niet. Andere aanrader in het culinaire segment: Can Paixano aan de Carrer de la Reina Cristina, ook wel La Xampanyeria. Je drinkt er zelfgebrouwen cava vanaf 1,30 euro per glas. “Een van de weinige plekken waar zowel Barcelonezen als toeristen graag komen”, zegt Mark.

Samen met locals cava drinken in La Xampanyeria. Karel Hemerijckx

Afscheid van Barcelona nemen we letterlijk op een hoogtepunt. In de wijk Raval klimmen we naar de elfde verdieping van hotel Barceló Raval. Enkele gasten genieten van de rust en een cocktail bij het zwembadje, wij vergapen ons aan het verbluffende zicht over de stad. Helemaal gratis. “Iedereen mag het doen, je moet het gewoon weten”, lacht Mark. In de verte stijgt de rookpluim op van een cruiseschip dat een nieuwe lading toeristen loslaat op de stad.

https://meetmybarcelona.com

Bezoek aan de castellers: www.cvg.cat