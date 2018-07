Vandeput over voorakkoorden: “Wij doen niet mee aan politieke spelletjes”

Peter Vanvelthoven (sp.a) en Patrick Dewael (Open Vld) willen niet reageren op de analyse over de voorakkoorden in de Limburgse gemeenten. Dewael wil enkel kwijt dat hij “het artikel met veel belangstelling heeft gelezen” en dat hij “de journalistieke vrijheid respecteert”.

Steven Vandeput wil in eerste instantie ook niet reageren. Maar een aantal dingen wil hij toch kwijt. Hij is het hoegenaamd niet eens met de analyse. “Wij zouden uit de boot vallen omdat wij ervaring missen? Kom nu. De waarheid is dat wij niet meedoen aan voorakkoorden en andere politieke spelletjes, wat de traditionele partijen overal blijven doen. Maar dat maakt van ons geen zwakke partij. Het is aan de kiezer om daar zijn of haar conclusie uit te trekken”, aldus Vandeput. De N-VA’er stoort zich ook aan de bewering van politicoloog en professor Carl Devos, die stelt dat van het befaamde ‘redesign’ van de overheid niks in huis is gekomen. “Er is nooit minder overheid geweest dan nu”, stelt Vandeput. “Bovendien, Carl Devos heeft mij nog nooit gesproken.”

Goed werk

Ook Wouter Beke voelt niet de behoefte om veel commentaar te leveren. “Het is van alle tijden zeker?”, vraagt hij zich af. “Partijen praten met elkaar. Het is niet verkeerd als een lokale ploeg vindt dat het onderling goed klikt, dat ze goed werk heeft geleverd en besluit om na de verkiezingen voort te doen, op voorwaarde dat de kiezer dat mogelijk maakt. Bovendien wordt er na de verkiezingen vaak nog een hartig woordje gewisseld over de concrete invulling van het programma. Vaak loopt het daar nog mis”, schetst hij de meest voorkomende situatie.