De mooiste plekjes volgens onze journalisten

WAT Natuurgebied WAAR Dilsen-Stokkem PRIJS Hotel De Wissen: vanaf 90 euro per nacht (2 personen) Fluisterboot: vanaf 20 euro (4 personen) Kamperen op het vlot: vanaf 80 euro per nacht (2 personen) Brasserie De Wissen: hoofdgerecht 12 tot 30 euro INFO www.toerisme-dilsen-stokkem.be

Gps-gewijs is De Wissen te bereiken mits het nodige draaien en keren. Wie het niet weet liggen, vindt het ook niet zo makkelijk. Maar fietsers die regelmatig de oevers van de Maas afschuimen weten het heus wel zijn.

De herinrichting van het vroegere grindgebied Negenoord-Kerkeweerd aan de Maas in Stokkem is sinds 2013 open voor het grote publiek. De werken kostten 1,2 miljoen euro. Ze mikken er op de fietser, wandelaar, visser en vogelaar. In totaal gaat het om 150 hectare natuur die doorkruist wordt door drie bewegwijzerde wandelroutes tussen 2,5 en 13,1 kilometer.

De Wissen vormt het ideale trefpunt voor al die fietsers, wandelaars, vissers en vogelspotters. Vanop de dijk kijk je immers uit op Negenoord. De naam Negenoord zou overigens verwijzen naar de prijs die tijdens het Franse bewind voor het eiland tussen de Oude en de Nieuwe Maas werd betaald: negen koperen muntjes of ‘oortjes’. Maar dat is wetenschappelijk niet bewezen. En er is zoveel meer te doen en te ontdekken: kamperen op een vlot op het water, kajakken, het natuurgebied verkennen met één van de Maasverkenners als gids, al dan niet met een fluisterboot, De Wissen, in de rug gesteund door het Nationaal Park Hoge Kempen, heeft het allemaal. En wie het liever met de fiets doet, die kan je daar huren. En dan de veerpont in Rotem nemen en haast ongemerkt de grens oversteken naar Nederland, meer moet dat niet zijn. Ook aan te raden: de streekproducten van de Rotemse smokkelmarkt, iedere zondag in juli en augustus. De Provence? Die ligt voortaan aan de Maas.