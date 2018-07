Positioneel is Nacer Chadli de speler die het meest in aanmerking komt om Meunier op de rechterflank te vervangen. De middenvelder van West Bromwich speelde tegen Brazilië op de linkerflank, maar kan op de beide flanken uit de voeten.

Met Chadli op rechts zal bondscoach Roberto Martinez de opengevallen linkerflank moeten invullen. Er zijn twee mogelijkheden.

1) Yannick Carrasco. Dat is op het eerste gezicht de meest logische keuze, want die begon als basisspeler op die positie aan het WK. Tegen Panama, Tunesië en Japan stond hij in de basis. Hij gaf een minder frisse indruk en werd voor Brazilië door Chadli vervangen. Carrasco is de aanvallende optie in de verschillende plannen van Martinez

2) Thomas Vermaelen. Mogelijk kiest de bondscoach in een halve finale van het WK tegen Frankrijk voor wat meer voorzichtigheid. Dan komt Vermaelen in beeld. De 32-jarige verdediger mocht tegen Brazilië nog ruim twaalf minuten invallen. Hij kwam in een centrale rol in de defensie en Jan Vertonghen schoof door naar de linkerkant. “Dat is de optie waarin ik zou spelen, ik hoop dat de coach daarvoor kiest”, aldus een hoopvolle Vermaelen gisteren. Vermaelen, aan dit WK met een blessure begonnen, speelde tegen Engeland de ganse wedstrijd en is na zijn blessure weer helemaal fit.

Met Vermaelen op het veld is ook de minder waarschijnlijke variant mogelijk dat Chadli gewoon op links blijft en Alderweireld doorschuift naar die positie op de rechterflank. (lvdw)