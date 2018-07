Little Steven nu zelf The Boss

Die bandana draagt Steven Van Zandt (67) om littekens van een jeugdig auto-ongeval te camoufleren. In tegenstelling tot wat zijn voorkomen suggereert, blijkt dit een goedlachse senior die bevlogen over zijn vele passies praat. Doorgaans speelt hij op ‘s werelds grootste podia als rechterhand van zijn jeugdvriend Bruce Springsteen. Al in de late sixties deelden ze de prille groep Steel Mill. Later had Van Zandt de hand in Springsteens eighties-klassiekers ‘The River’ en ‘Born in the USA’. Hun hechte band blijkt ook uit diens autobiografie ‘Born to Run’.

“Geweldig boek”, looft Van Zandt. “Ik heb er zelfs dingen in ontdekt die ik nog niet over hem wist. Over onze thuissituatie hebben we nooit veel gepraat. Dat doen mannen onder elkaar niet, weet je wel. Ik kwam geregeld bij Bruce over de vloer en merkte dat hij zijn vader door een hel liet gaan. Dat was bij mij thuis niet anders. Tussen ons en onze ouders gaapte een generatiekloof zo diep als de Grand Canyon.”

Nu Springsteen zijn E Street Band even vrijaf heeft gegeven, kan de gitarist zelf the boss spelen. “Mijn ego heeft daar nochtans geen behoefte aan. Ik kan me moeiteloos schikken naar de rol die ik veronderstel word te spelen, zolang ik maar interessante dingen mag doen”, zegt Van Zandt. Voor het eerst in twintig jaar toert hij weer door Europa als Little Steven & The Disciples of Soul, de soulvolle rockgroep waarmee hij in 1987 de hit ‘Bitter Fruit’ heeft gescoord.

“Het vergt wel wat tijd voor ik de transformatie tot frontman kan maken. Ik ben meer een bandleider dan een performer. Bij Little Steven draait alles om de muziek. Ik serveer songs op een rechttoe-rechtaan manier. Deze tournee vormt voor mij een verrassende herontdekking van muziek die ik twintig jaar niet meer heb gespeeld. Dom, want die muziek behoort tot het belangrijkste dat ik in mijn leven heb gemaakt. Daarom kom ik mezelf opnieuw introduceren.”

De huidige ‘Soulfire TeachRock Tour’ verwijst naar Little Stevens vorig jaar verschenen album ‘Soulfire’ - zijn eerste sinds 1999 - en naar het TeachRock-programma van The Rock and Roll Forever Foundation, die hij heeft opgericht om educatief lesmateriaal te ontwikkelen. Dat Van Zandt geëngageerd is, weten we al sinds hij in 1985 voor Artists United Against Apartheid sterren als Bob Dylan en Bono ‘Sun City’ liet zingen, om de apartheid in Zuid-Afrika te hekelen.

“Gek genoeg voel ik niet langer de nood om een vuist te maken. Indertijd heerste er nog veel onwetendheid. Nu worden mensen genoeg met hun neus op de feiten gedrukt. Moet ik mijn stem verheffen over the Donald? Daar kan iedereen makkelijk zelf over oordelen. Ik kaartte destijds zaken aan omdat ik me er boos over maakte en de rest van de wereld er de ogen voor leek te sluiten. In de jaren tachtig was ik erdoor geobsedeerd, nu voel ik me ervan bevrijd.”

Het komt Van Zandt niet slecht uit. Zo kan hij voluit voor zijn andere passies gaan. De muzikant runt onder meer een eigen platenlabel (Wicked Cool) en een radiostation (Underground Garage). En laten we niet voorbijgaan aan de maffioso Silvio Dante en Frank Tagliano, die hij gestalte geeft in de respectievelijke tv-series ‘The Sopranos’ en ‘Lilyhammer’.

“Een geschenk”, noemt Van Zandt die rollen. “Acteren is iets dat ik op latere leeftijd heb moeten leren. Of ik nu een song schrijf, een scenario bedenk of een radioprogramma samenstel, het creëren is wat mij de meeste voldoening geeft.”

Concert 14/07 op Blues Peer. www.bluesfestival.be, littlesteven.com, www.undergroundgarage.com