RTBF haalt virtuele Courtois naar de studio

BrusselSterk staaltje nieuwe technologie bij de Franstalige openbare omroep RTBF: iets meer dan een uur na de wedstrijd van België tegen Brazilië zat doelman Thibault Courtois al gezellig op een stoel in de studio in Brussel voor een rechtstreeks interview. Het ging om een virtuele Thibault Courtois: de doelman zat eigenlijk in een kleine studio in Rusland tegen een ‘green key’, een groene achtergrond zoals die ook gebruikt wordt voor de weerberichten van Frank Deboosere en Sabine Hagedoren op Eén. Zo kon Thibaut Courtois live in de studio van het voetbalprogramma van La Une geprojecteerd worden. Technisch is dit ook mogelijk bij Villa Sporza, maar om een virtuele Rode Duivel in je studio te toveren heb je niet alleen in Rusland een groene ruimte nodig, maar ook een aangepaste studio in Brussel.(tdl)