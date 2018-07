Vijfsterreneditie

Vier dagen Werchter, onder een loden zon. Het werd een halve week Desertfest met dorstige kelen en hier en daar een fata morgana. Enfin: klagen doen we niet – liever dit dan zeikende regen. En onze kop eraf als de prijs voor ‘best line up’ op de Festival Awards anno 2018 niet naar Werchter gaat. Want geef toe: én Pearl Jam én Arctic Monkeys én Nick Cave én Gorillaz én Queens Of The Stone Age én een magistrale show van David Byrne... Plus nog een massa mensen die een historische voetbalmatch op de wei meemaakten: Werchter 2018 zal de annalen ingaan als een grand cru. Jeeves: breng champagne, en het lijstje met superlatieven!

Post Malone: pure en rauwe emotie. Raymond Lemmens

De Rode Duivels

Eerst was er extase, dan ongeloof. Ook op Rock Werchter was om acht uur vrijdagavond even geen ontkomen aan de Duivelse gekte, die ons landje overspoelde. De wei kleurde op de tweede festivaldag helemaal rood, Kevin De Bruyne en Vincent Kompany waren qua headlinerstatus de evenknie van Queens Of The Stone Age en Arctic Monkeys.

Die andere Belgen

Die scoorden ook bij de vleet. Van de Brusselse kets van STIKSTOF over de heerlijk poppy Angèle tot de Limburgse garde met Millionaire en Novastar: stuk voor stuk puike concerten. Millionaire snoeihard en effectief, Novastar de perfectie benaderend.

RW interview Novastar . Het Belang van Limburg

RW interview stikstof. Het Belang van Limburg

interview Millionaire RW . Het Belang van Limburg

De rock

Als er binnenkort langs u op een festivalweide weer iemand met het geouwehoer begint dat rock dood is, moet die best zo snel mogelijk zijn of haar klep houden: de gitaar was koning op Rock Werchter. Dance viel dan weer haast nergens te bespeuren, op een eenzame Marshmello na. Of u moest voor uw portie beats al naar The Hive of het feestpodium aan de North West Walls.

The Barn was véél te klein voor de psych pop van MGMT. Geert van de Velde

De hiphoppers

Minder dance, maar duidelijk meer Rap Werchter: zo’n veertien acts brachten de snoeiharde rhymes en flows, met zowaar twee hiphopacts op het hoofdpodium. Logisch, want het is de muziek van het nu. Anderson.Paak was absolute klasse, Post Malone bracht de bakvissen in vervoering. De La Soul en Little Simz pimpten nummers van Gorillaz op, maar Rae Sremmurd was gene vette. En hoe minder we het over Russ moeten hebben, hoe beter.

Eels speelde weer lekkere covers, onder andere van Prince en The Who. FOTO KOEN BAUTERS

Werchter plage

Druk met zonnecrème in de weer zijnde smeermeisjes op de weide, overuren draaiende medewerkers in de EHBO, ontblote borstkassen die kreeftrood uitsloegen en twee kilo stof tussen de tenen: het was droog op Werchter, en heet. U maakte er het beste van, zocht schaduw in de eenzame bomenrij, en richtte de Sahara van Rotselaar vier dagen in als Werchter plage.

Het lome publiek

Had het met de warmte te maken? Of is het een gapende generatiekloof, waarbij het jonge volkje liever naar het smartphoneschermpje zit te turen dan helemaal op te gaan in de muziek? Het feit is dat er bij wijze van spreken al vuurwerk uit het achterwerk van de m/v op podium moest schieten, vooraleer u niet Siberisch koud reageerde.

Pearl Jam

Ja, dat momentje waarop Eddie Vedder mede-Main Stageklant Jack Johnson op podium sleurde voor een cover van John Lennon’s ‘Imagine’, en alle smartphonelichtjes op de wei aangestoken werden, was kleffig. Maar wat was Pearl Jam goéd, zeg. Wat zeggen we? Genadeloos. Vedder en de zijnen deelden twee uur lang muilperen uit, en maakten nog maar eens duidelijk wie de echte baas is op Werchter. De Schuer kan wel inpakken.