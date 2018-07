“Alison is top tien waard”

Van onze verslaggever Marc VERMEIREN in Londen

Zaterdagmiddag ging Alison Van Uytvanck vlotjes verder waarmee ze donderdagavond was gestopt: het vakkundig slopen van een tegenstander. Na Garbine Muguruza moest ook Anett Kontaveit het onderspit delven. “Ik vreesde nochtans die match van zaterdag”, verklaart Van Uytvancks coach David Basile, een 42-jarige Luikenaar. “Je hebt net de titelverdediger uitgeschakeld, wat tot decompressie kan leiden. Maar neen, ze pakte die wedstrijd op een volwassen manier aan.”

Een complete kaalslag stuurde al 25 van de 32 reekshoofden huiswaarts. In de top tien is Karolina Pliskova de last girl standing. Opent dat perspectieven voor Van Uytvanck? “Het is een cliché, maar dit jaar kan bij de vrouwen iedereen van iedereen winnen”, aldus Balise. “Ondertussen weet Alison dat de toppers echt niet beter zijn dan zij, zeker niet als ze het niveau van de eerste week handhaaft.”

Van Uytvanck? Boordevol talent, maar mentaal broos. Zo luidde lang de consensus bij de insiders. “Alison moet zich goed voelen om te presteren”, geeft Basile aan. “Hier is ze heel goed omringd, met haar familie en haar vriendin. Mensen die - winst of verlies - achter haar staan. Ze logeren samen in een flat in Notting Hill. Elle est vraiment sur une vague.”

Op naar de top tien

Van Uytvanck groeit in het tornooi, stelt ook Basile vast. “Na haar overwinning in de eerste ronde zag ik op training dat er iets aan het gebeuren was. Ze begon de bal steeds beter te raken. Het vertrouwen nam toe. Wat op training lukt, lukt nu ook tijdens een match. Ik wist al langer dat ze zulke prestaties in zich droeg. Met haar beste tennis is ze inderdaad top tien waard, maar die weg is nog lang. Is dat over een maand? Mooi zo. Over een jaar? Ook goed. Haar aanvallende spel heeft nu eenmaal tijd nodig om helemaal perfect te geraken. Voor mij mag ze bijvoorbeeld vaker naar het net oprukken om haar volley en slice te gebruiken.”

Basile wijst op het belang van die fameuze zege tegen Muguruza. “Dat kan een déclic zijn. Alison had zelf al aangegeven dat ze speelsters uit de top tien wel kon bedreigen, maar nog niet kon kloppen. Tegen Wozniacki in Rome, tegen Kasatkina in Eastbourne, tegen Goerges op Roland Garros: steeds was het net niet. Die kaap is nu gerond.”

Russin met Belgische coach

Vandaag neemt Van Uytvanck (WTA 47) het op tegen de Russische Daria Kasatkina (WTA 12). Beide speelsters staan voor heerst in de achtste finale van Wimbledon. Ze bekampten elkaar drie weken geleden op het gras van Eastbourne, waar de 21-jarige Kasatkina het haalde. “In die bewuste match sukkelde Alison met haar heup, waardoor ze tien dagen lang geen opslag kon oefenen”, aldus Basile.

Photo News

“Mijn service was toen inderdaad niet goed”, herinnert Van Uytvanck zich. “Dat heeft het verschil gemaakt.”

Kasatkina, die gecoacht wordt door de Belg Philippe Dehaes, geldt als één van de rijzende sterren. Dit seizoen klom ze twaalf plaatsen op de WTA-ranking, van 24 naar 12. Kasastkina blijft vaag over haar vooruitzichten. “Wat ik geleerd heb van die match in Eastbourne? A tricky question. Laat me daar maar geen antwoord op geven. Ik heb wel enkele rally’s gezien van Alisons wedstrijd tegen Muguruza: héél sterk.”