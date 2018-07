Charlize Theron kampt met postnatale depressie in ‘Tully’

Voormalige stripper Diablo Cody ontpopte zich tot een specialiste van vrouwenthema’s die mannelijke scenaristen doorgaans links laten liggen. In ‘Juno’ nam ze tienerzwangerschappen onder de loep, in ‘Jennifer’s Body’ onderzocht ze de complexe vriendschap tussen jonge vrouwen en in ‘Young Adult’ maakte ze een studie van een vrouw die haar pubertijd nooit ontgroeid is. Daar komt nu in ‘Tully’ postnatale depressie bij. De gekwelde vrouw in kwestie is de veertigjarige Marlo (Charlize Theron) die twee jonge kinderen heeft en hoogzwanger is van een derde. Marlo blijkt al doodmoe van de zorg voor haar kinderen, waarvan één autistisch. Maar na de geboorte van haar dochter gaat het van kwaad naar erger. Gebrek aan slaap, de groeiende kloof tussen Marlo en haar vaak afwezige echtgenoot en de druk om haar autistisch kind naar een ‘bijzondere’ school te sturen, worden haar te veel. En dan duikt plots Tully (MacKenzie Davis) op. Dankzij dit kindermeisje dat Marlo gedurende de nachten komt bijstaan, krijgt Marlo eindelijk de kans om te relaxen.

Het mooie aan ‘Tully’ is dat een ernstige aandoening hier met respect én vooral met humor en een kleine verrassing in een avondvullende ontspanningsfilm werd gegoten. Dat is zeker te danken aan de zeer productieve samenwerking tussen Cody en Reitman, maar ook aan de glansvertolking van Theron. De actrice heeft er totaal geen moeite mee om haar leeftijd en zwembandjes te laten zien. Een ijdelere actrice zou immers hebben bedankt voor de rol van een constant zwetende depressieve vrouw met een veranderend lichaam dat niet meteen aan het schoonheidsideaal beantwoordt. “Ik wilde deel uitmaken van ‘Tully’ omdat ik geen enkele valse noot vond in het verhaal”, zegt Theron. “We verbloemen vaak wat moeders doormaken en dus krijgen we meestal niet de volledige waarheid over wat het vraagt om een moeder te zijn. Dan heb ik het vooral over de ongemakkelijke, donkere kant van het moederschap.”

TheRoxyTheatre in Beringen vertoont vandaag ‘Tully’ in avant-première om 21 uur en geeft voor deze voorstelling 10 duotickets weg aan de eerste tien filmfans die voor 14 uur mailen naar info@theroxytheatre.be. ‘Tully’ is te zien in C-Mine Cultuurcentrum Genk op 12/7 om 20.30 uur, 15/7 om 11 uur en 17/7 om 14.30 uur.