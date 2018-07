Britse overleden aan novitsjok-vergiftiging

De Britse die vorige week vanwege een vergiftiging met novitsjok-zenuwgas naar het ziekenhuis is gebracht, is overleden. Dat zegt Scotland Yard zondagavond. Er is een onderzoek geopend naar doodslag.

Hulpdiensten troffen zaterdagavond Charlie Rowley en Dawn Sturgess - beiden in de veertig - bewusteloos aan op een adres in Amesbury, ruim 10 kilometer ten noorden van Salisbury. Aanvankelijk ging de politie ervan uit dat de twee een overdosis heroïne of crack hadden genomen. Maar al snel werd duidelijk dat ze vergiftigd waren.

Volgens de antiterreurpolitie zijn er voorlopig geen indicaties dat de man en de vrouw een specifiek doelwit waren. Hoe de twee in contact kwamen met het zenuwgif, is nog onduidelijk.

Mogelijk gaat het om een restant van de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal. Die werd eerder dit jaar samen met zijn dochter Joelia bewusteloos aangetroffen op een bank in Salisbury. Uit onderzoek bleek dat ze vergiftigd waren met een kleine hoeveelheid van het dodelijke zenuwgif novitsjok. De Britse autoriteiten stelden Rusland verantwoordelijk voor de aanval.