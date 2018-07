“Denken als een ploeg, niet als individu”

Voor het eerst in drie jaar plant de Tour nog eens een ploegentijdrit. Een zeldzaam moment in een wielerseizoen om je sterkte als team in de verf te zetten. Het opzet is simpel: elke ploeg start beurtelings met acht renners waarvan er vijf de finish moeten halen om een reglementaire tijd te laten optekenen. Simpel op papier maar complex in uitvoering. Limburgse ploegleiders Marc Wauters (Lotto Soudal) en Valerio Piva (BMC) leggen haarfijn uit hoe ze de gezamenlijke strijd tegen de klok aanvatten. Ploegentijdrijden voor dummies… in zeven tips.

1 Parcoursverkenning is cruciaal

Piva: “Het parcours bepaalt alles: strategie, snelheid, volgorde van rijden, specifieke taakverdeling per renner, enz. BMC is daarom woensdag het parcours al gaan verkennen met de hele ploeg, nadat we het ook al via Google Maps uitgevlooid hadden. Met het verkeer op de weg kan je natuurlijk moeilijk snelheden en bochten inschatten, maar je krijgt wel zicht op specifieke stroken en op de te volgen tactiek. Op de dag van de ploegentijdrit zelf is het parcours vanaf 11 uur wel verkeersvrij en volgt een laatste test.”

2 Laat de klassements-man niet achter

Wauters: “Wachten op de kopman, dat is de basisregel. Als hij lek rijdt, moet het team zich naar zijn lot schikken. Zo simpel is het. Daarnaast wordt er op niemand anders gewacht, tenzij er nog maar vijf ploegmaats overschieten. Je maakt dus geen vrienden in een ploegentijdrit.”

Wauters was destijds bij Rabobank steevast de motor van de ploeg op afspraken als deze. “Er is niets mooier, maar als je de zwakke schakel bent, houden ze geen rekening met je. Je moet eraf ten opzichte van je teamgenoten en dat vindt niemand leuk.”

BMC werd al twee keer wereldkampioen in deze discipline en won ook de ploegentijdrit in de Tour van 2015.

Piva: “Gelost worden is niet altijd een teken van zwakte. Vaak maken wij duidelijke afspraken wie op welk deel van het parcours zijn brandstof moet aanspreken. Als de renner in kwestie daarna de rol lost, heeft hij niet gefaald maar net zijn werk gedaan. Als elke individuele renner als ploeg denkt, kunnen ze niet mislukken.”

3 Laat een niet-specialist starten

Wauters: “Als wij een echte tijdrijder zoals Thomas De Gendt op kop laten starten, dan snijdt hij al in de eerste kilometers de benen van de mindere tijdrijders af. Daarom kiezen we voor een ervaren en degelijke tijdrijder. Ik denk aan Lars Bak en Maxime Monfort. Iedereen is superzenuwachtig voor een ploegentijdrit, dus moeten zij met al hun ervaring ervoor zorgen dat er niet té geweldig gestart wordt. Anders betaal je dat verderop cash.”

Piva: “Klopt. Als je de twee of drie tijdrijders in jouw ploeg vooraan zet met de bedoeling het tempo te bepalen, dan ontploffen de ploegmaten één voor één in hun wiel. Ook hier: je moet als ploeg denken. Een tijdrijder mag zich niet overmoedig wanen ten opzichte van zijn team, net zoals iemand die moet lossen zich ook niet noodzakelijk schuldig moet voelen.”

4 Kies een doordachte volgorde

“Je kan geen twee à drie niet-specialisten achter elkaar laten rijden in de ketting”, meent Wauters. “In principe is de volgorde ‘tijdrijder –niet-tijdrijder – tijdrijder – niet-tijdrijder’ enzovoort. Zo blijft er een vloeiende beweging in de aflossingen en blijft het tempo constant.”

Piva vult aan: “Er zijn een aantal factoren die de volgorde van de trein bepalen. Al dan niet beschikken over tijdrijderscapaciteiten is er daar eentje van maar er is bijvoorbeeld ook de grootte van een renner. Het brengt weinig op dat de kleinste van het lot de grootste uit de wind zet, dus daar houden we rekening mee. En bovendien bepaalt ook de vorm van de dag wie waar rijdt.”

5 Vermijd snokken

Wauters: “Een sterke tijdrijder die op kop komt, mag het tempo niet te bruusk de hoogte in jagen want dan kan degene die van de kop af komt niet meer aansluiten achteraan. Zo riskeer je iemand te verliezen.”

Piva: “Vooral in en na bochten bestaat het risico op breuken. Renner 1 duikt de bocht alweer uit terwijl renner 8 nog aan zijn bocht moet beginnen. Als renner 1 na de bocht dan weer aanzet zoals vaak in een rit in lijn gebeurt, ontstaan er gaten die de rest weer moet dichtrijden. Dat mag niet gebeuren.”

6 Opletten bij beklimmingen

Wauters: “Als een pure klimmer de hellingen voluit voor zijn rekening neemt, kan hij de hele ploeg in de vernieling rijden. Ze moeten een tempo aanhouden dat iedereen aankan. Daarom is het soms beter om geen rasklimmer de beklimmingen voor zijn rekening te laten nemen.”

“Een ploegentijdrit in de Tour is op gebied van beklimmingen, snelheden, en tactiek helemaal anders dan bijvoorbeeld het WK ploegentijdrijden”, geeft Piva aan. “In de Tourploeg zitten renners van allerlei slag. Zij hebben hun specifieke functie om een rit te winnen en/of de kopman aan een goed klassement te helpen.”

7 Houd het tempo hoog

Succes in een ploegentijdrit hangt af van een gelijkmatig maar hoog tempo dat alle renners zo lang mogelijk kunnen volgen.

Wauters: “De zwakke schakels mogen het tempo niet uit de groep halen. Daarom doen zij soms maar kopbeurten van hooguit een paar seconden. De sterkere tijdrijders compenseren dit wel met langere beurten tot ongeveer 50 seconden. In ieder geval mag het tempo nooit zakken.”