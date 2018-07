Sekine en Garcia maandag Kanarie

Met nog drie weken te gaan tot de competitiestart schakelen ze bij STVV een transferversnelling hoger. Stayen mag maandag allicht twee nieuwkomers verwelkomen. Naast de eerder aangekondigde Spaanse verdediger Pol Garcia legt ook Takahiro Sekine maandagochtend bij Adlon in Diepenbeek medische tests af. Als die geen roet in het eten gooien, wordt de Japanse winger voor een seizoen gehuurd van het Duitse Ingolstadt.

De 23-jarige Takahiro Sekine ligt nog tot 2021 onder contract bij de Duitse tweedeklasser FC Ingolstadt, maar past er komend seizoen niet in de plannen van hoofdtrainer Stefan Leitl. STVV biedt een helpende hand met een huurcontract van één seizoen. Nochtans klonk op Stayen eerder deze zomer het devies om zo weinig mogelijk spelers te lenen, maar in bepaalde transferdossiers wordt daar dus van afgestapt.

Sekine is een winger, die zowel op rechts als op links uit de voeten kan. De Japanse jeugdinternational moet op de flanken de concurrentie aangaan met nieuwkomer Alexandre De Bruyn, Jordan Botaka en Jonathan Legear. Vorige zomer betaalde FC Ingolstadt nog 1,15 miljoen euro aan het Japanse Urawa Red Diamonds om Sekine los te weken, maar een succes werd zijn eerste seizoen in Duitsland geenszins. Eerder een flop. De Japanner geraakte vorig seizoen niet verder dan één assist in vijf wedstrijden.

De komst van Pol Garcia wordt maandag normaliter ook afgerond. Indien de linksvoetige centrale verdediger slaagt in zijn medische proeven ligt er voor de Spanjaard een contract van twee seizoenen met een optie van twee seizoenen klaar.

Dubbele training

De selectie van Marc Brys verteerde de oefenwedstrijd van vrijdagavond tegen OH Leuven (3-1) zonder nieuwe blessures. Zondag genoten de spelers van een vrije dag, maar maandag staat er een dubbele training op het programma. Om 10.00 uur en 15.00 uur mag de loden Truiense zon weer getrotseerd worden. Mogelijk kunnen Garcia en Sekine dan al een eerste keer aan het werk gezet worden door Brys.