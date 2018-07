“Ik zal geen basisploeg hebben”

Racing Genk heeft het traditionele oefenkamp in Nederland met een overwinning afgesloten tegen Valenciennes uit de Franse Ligue 2. Tijd dus om met Philippe Clement een balans op te maken van een weekje Horst. De coach maakte er geen geheim van, hij verliet Nederlands-Limburg met een goed gevoel. “Omdat ik zoveel keus heb, zal ik dit seizoen geen basisploeg hebben.” Een evaluatie in verschillende thema’s.

Werk goed verteerd

“Omdat wij later aan de voorbereiding begonnen zijn, moeten we een achterstand wegwerken. Dat betekent dat de jongens veel workload voorgeschoteld hebben gekregen. De hitte maakte hun inspanningen nog wat zwaarder. Maar iedereen heeft die goed verteerd. Dat bewijst de oefenpartij tegen Valenciennes. De Fransen zijn pas aangekomen in Nederland en zijn dus nog fit. Desondanks konden we hen opzijzetten. Voor rust was het een potige bedoening. Maar goed, ook dat is een interessante ervaring. Zeker met het oog op het Europees verhaal. Dat kunnen we in de Europa League ook tegenkomen.

Piotrowski enkelletsel

Ingvartsen (patellapees) en Seck (knie) werkten de hele week individueel. Nastic (knie), Ndongala (knie) en Screciu (quadriceps) moesten geblesseerd afhaken. Nieuwste slachtoffer is Piotrowski, die zaterdag op training met zijn voet in het gras bleef steken. Het resultaat: een enkelblessure, waarvan de ernst nog niet duidelijk is. De Pool moest uit voorzorg op krukken rondhinkelen. Ndongala, weer fit, en Pozuelo werden tegen Valenciennes gespaard.

Clement: “Ingvartsen en Seck dragen een blessure mee van vorig seizoen. Het was voorzien dat zij individueel zouden werken. Hopelijk kunnen wij hen snel recupereren. Nastic en Ndongala liepen contactblessures zonder erg op. Screciu heeft een klein scheurtje in de dij opgelopen. Hij zal een paar weken buiten strijd zijn. Wat Piotrowski betreft, kunnen we nog geen prognose maken. Maar het is zeker geen enkelbreuk. Al bij al is de balans dus positief. Alle ploegen maken dit mee in een zware week.”

Geen basisploeg

“Het was voor mij een zeer interessante week. In de twee matchen hebben we verschillende systemen uitgetest en jongens aan het werk gezien op posities die hen niet op het lijf geschreven zijn. Ik denk aan Seigers, die het als rechtsback goed gedaan heeft. Dat nemen we mee. Ook de youngsters Zhegrova en Benson speelden in de tweede helft tegen Valenciennes uitstekend. Hun acties zijn steeds meer in functie van de ploeg. Wat mij ook pleziert, is dat Berge en Heynen er weer staan. En last but not least zag ik Samatta en Karelis mooie goals maken. De concurrentie wordt steeds groter. Ik kan nu al zeggen dat ik in het seizoen geen basisploeg zal hebben. Met deze kern kan ik vele kanten uit. Iedereen zal op het juiste ogenblik zijn kans krijgen.”

Groepssfeer is top

“De sfeer is top. We hebben met alle spelers individuele gesprekken gevoerd en die maakten duidelijk dat iedereen zich goed voelt in deze groep. Er is geen sprake van kliekjesvorming. De nieuwe jongens zijn door hun ploegmakkers al uitgenodigd om bij hen thuis te komen eten. Als ik dat hoor, weet ik dat het snor zit.”