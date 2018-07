Nino Schurter is de beste in WB-manche van Val di Sole, alleskunner Van der Poel staat op het podium

De Zwitser Nino Schurter heeft zondag in het Italiaanse Val di Sole de vierde van zeven manches in de Wereldbeker mountainbike gewonnen. Schurter was de snelste in 1u26:32 voor de Italiaan Gerhard Kerschbaumer en de Nederlandse veldrijder Mathieu van der Poel. Jens Schuermans eindigde als zeventiende.

Bij de vrouwen was de zege voor de Poolse Maja Wloszczowska, voor de Canadese Emily Batty en de Zwitserse Jolanda Neff.

De volgende WB-wedstrijd vindt plaats van 13 tot 15 juli in Andorra. Van der Poel was eerder op het weekend al de beste in de XCC-discipline.