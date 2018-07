Justin Bieber vraagt Hailey Baldwin ten huwelijk

Popster Justin Bieber heeft zijn vriendin Hailey Baldwin zaterdagavond ten huwelijk gevraagd, dat meldt TMZ. Het stel is met vakantie op de bahama’s. De vader van de popster lijkt het nieuws te bevestigen: “Trots is een understatement! Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk”, aldus Jeremy Bieber op Instagram.

Volgens bronnen aan TMZ, doorgaans welingelicht, was het koppel aan het dansen in het restaurant van een resort op de Bahama's. Halfweg de avond hebben de lijfwachten van de popster alle andere gasten vriendelijk verzocht hun telefoons weg te stoppen omdat er ‘iets speciaals’ op til was. Vervolgens is Justin op één knie gaan zitten en heeft hij zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Overigens heeft nog een andere welingelichte bron aan TMZ bevestigd dat Justin en Hailey wel degelijk verloofd zijn.

Kort daarna postte de vader van Justin een foto op Instagram met een bijschrift dat alludeert op een belangrijke levensgebeurtenis. “Trots is een understatement! Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk”, aldus Jeremy Bieber.

Justin en Hailey waren voor hun verloving een maand aan het daten, in 2015 hadden de twee al een relatie. Recent hebben ze elkaar teruggevonden nadat de knipperlichtrelatie tussen Justin Bieber en zangeres Selena Gomez definitief op rood sprong. Zo werden ze recent nog kussend gespot op een brug in Brooklyn.

Hailey Baldwin is de dochter van acteur Stephen Baldwin.