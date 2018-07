David Byrne op Werchter: Burning down the Barn

Dat we even met verstomming geslagen zijn. Hebben we te danken aan David Byrne: de voormalige frontman van Talking Heads bracht zondagavond op Werchter een ronduit geniale show die ons lijf in wetenschappelijk onverklaarbare bochten wrong en de endorfinen tegen lichtsnelheid door ons lijf liet gieren. Of zoals de man naast ons verwoordde: ‘Wat was dat, jong!?’

Pak een stoel en zet u: het lijkt niet bepaald de beste start voor wat dé show van deze editie van Werchter was. Toch was dat wat David Byrne deed: het voormalige Talking Heads-opperhoofd kwam op gekleed als een verstrooide professor, zijn witte kop in een duf, grijs pak. Tijdens opener ‘Here’ zat Byrne roerloos op een stoel, met een stel plastieken hersenen in de hand, wijzend naar de plaatsen waar we welke emotie voelen.

Endorfinen

Foto: Raymond Lemmens

Toegegeven, klinkt allemaal nogal sec en academisch. Dit was echter allesbehalve het wetenschapsuurtje: professor Byrne en zijn band sloegen vooral met een voorhamer in op onze heupen. Tijdens ‘I Zimbra’ wrong ons lichaam zich in wetenschappelijk onverklaarbare hoeken en bochten. Wanneer Byrne tijdens ‘Once In A Lifetime’ zelf de controle over zijn lichamelijke functies verliest, gieren bij ons de endorfinen tegen lichtsnelheid door het lijf. Vrij vertaald: we zijn zelden zo verdomd gelukkig geweest als in die vier minuten.

Eens daarvan bekomen, daagde pas hoe geniaal deze show ineensteekt. Terwijl Byrne blootsvoets over het podium wandelt, volgt zijn vijftienkoppige band – allemaal in hetzelfde grijze pak als Byrne gestoken - zijn elke beweging, instrument bij de hand. Geen versterker in zicht, het podium enkel bekleed met een showgordijn. Wanneer tijdens ‘Blind’ het licht uitgaat en een spot op het podium geplaatst wordt, ontspint er zich een magnifiek schaduwspel op dat gordijn. Een even simpel als briljant spektakel dat niet moet onderdoen voor ‘Stop Making Sense’, die geniale concertfilm waarin Byrne samen met regisseur Jonathan Demme de liveshow heruitvond.

Gerechtigheid voor wereldwinkelwijven!

Foto: Raymond Lemmens

Ondertussen toonde Byrne vooral als de onverbeterlijke wereldverbeteraar die na het stopzetten van Talking Heads zich onverschrokken verdiepte in wat u en ik nogal eens neerbuigend ‘wereldmuziek’ durven noemen. Wie daarbij denkt aan een Peruviaan met een panfluit, trekken we met zijn oren mee de tent in om te komen dansen op ‘Blind’: één brok broeierige kernenergie. ‘Slippery People’ klonk alsof het Carnaval van Rio De Janeiro omgeleid was naar een straat op de maan, ‘The Great Curve’ – nóg een Talking Heads-nummer – vloog zo hard de wereld rond dat het even leek alsof de aardbol van zijn as gaat tuimelen. Eindelijk gerechtigheid voor alle wereldwinkelwijven!

Afsluiten deed de voltallige band met een orkaanversie van een andere Talking Heads-evergreen, ‘Burning Down The House’. Alsof er een vuurkolom uit The Barn schoot. Van het publiek schoot er hoogstens nog een bergje as over. Dat de wetenschap maar eens een verklaring voor deze genialiteit probeert te vinden.