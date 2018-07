Jolien D’hoore sprint naar zege in derde etappe van Giro Rosa

De derde etappe in de Giro Rosa (WorldTour) is een prooi geworden voor Jolien D’hoore. De renster van Mitchelton-Scott sprintte in Corbetta naar de dagzege, voor de Nederlandse Kirsten Wild (Wiggle High5) en de Amerikaanse Alexis Ryan (Canyon SRAM Racing). Voor D’hoore is het haar tweede overwinning in de Italiaanse rittenkoers, nadat ze er vorig jaar haar eerste etappezege wist te boeken.

Een biljartvlakke rit, dat stond de rensters te wachten op dag drie van de Giro Rosa. Van en naar Corbetta moesten 132 razendsnelle kilometers worden verreden, verdeeld over acht lokale rondjes. Carmela Cipriani (Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti), Sara Penton (Team Virtu Cycling Women) en Chiara Perini (Top Girls Fassa Bortolo) reden een voorsprong bijeen van net geen twee minuten, wat de sprintersploegen allesbehalve deed zweten.

Bij het ingaan van de slotronde hadden de drie koplopers nog een voorgift van een minuut, waardoor een massasprint in de sterren stond geschreven. Op zeven kilometer van de streep was het einde verhaal voor de vluchters en werd de sprintvoorbereiding ingezet. Die sprint werd nog ontsierd door een valpartij in het slot en het was finaal D’hoore die aan het feest was, voor Kirsten Wild die zaterdag won. De Amerikaanse Alexis Ryan eindigde als derde.

Voor D’hoore is het haar derde zege van het seizoen. Eerder won ze al de Driedaagse Brugge-De Panne en de openingsrit van de OVO Energy Women’s Tour. Maandag gaat de Giro Rosa verder met een grotendeels vlakke etappe naar Piacenza.