Zes archeologische sites erkend in Limburg: “Eerste landbouwers waren Limburgers”

Hoeselt / Bilzen / Riemst - Minister-president Geert Bourgeois stelt zes archeologische zones vast die van groot belang zijn voor de bandkeramiekcultuur in Vlaanderen. Dat is de cultuur van de mensen die 7.000 jaar geleden vanuit het oosten de landbouw in Vlaanderen introduceerden. Alle zes zones liggen in zuidoost-Limburg.

Wat hebben het Winkelveld in Hoeselt, de Flikkenberg in Rosmeer (Bilzen), de Keiberg bij Vlijtingen (Riemst), de Sieberg bij Herderen (Riemst), de Bosberg bij Rosmeer (Bilzen) en de Staberg bij Rosmeer (Bilzen) met elkaar gemeen? Landbouwgebied dat nu ook vastgesteld wordt als archeologische zone voor de bandkeramiekcultuur. Die cultuur wordt zo genoemd naar het aardewerk dat die mensen achterlieten. Aardewerk versierd met motieven in banden.

Naast de bandkeramiek stelt minister-president Bourgeois ook zes prehistorische sites vast in alluviale context. In mensentaal, rivierlandschappen in Vlaanderen waar de prehistorische mens sporen heeft nagelaten. Bij die zes is ook de Demervallei ter hoogte van Herk-de-Stad.

In 2016 liet Bourgeois een eerste reeks archeologische zones vaststellen. Toen waren dat historische stadskernen. “Eerder archeologisch onderzoek toont de aanwezigheid van een bijzonder rijk en gevarieerd archeologisch patrimonium”, zegt Bourgeois. “Vandaar de vaststelling tot archeologische zone.”

Sneller archeologische nota

Moeten landbouwers in Hoeselt, Riemst en Bilzen zich zorgen maken dat hun vruchtbare grond nu plots ook gebombardeerd is tot archeologische zone? “Neen. Voor de landbouwers verandert er niets. Zij kunnen gewoon voortboeren”, zegt Erwin Meylemans, archeoloog bij het Agentschap voor Onroerend Erfgoed. “Een archeologische zone is niet hetzelfde als archeologische bescherming. Er is geen bestemmingswijziging. Het enige wat verandert is dat er sneller een archeologische nota nodig is bij bouwkundige ingrepen. Bij een archeologische zone is zo’n nota nodig vanaf een bouwoppervlakte van 100 m² of als het perceel, waarop de bouwkundige ingreep plaatsvindt, groter is dan 300 m². In niet-archeologische zones is zo’n nota, zo’n archeologisch vooronderzoek, pas nodig vanaf een bouwoppervlakte van 1000 m² of als het perceel groter is dan 3000 m².”

Ook de Demervallei benoorden Herk-de-Stad wordt zo’n archeologische zone. De afbakening ervan volgt de huidige ligging van de Demer en de valleirand in het noorden en het zuiden, met uitzondering van het Schulensmeer waar de ondergrond immers verstoord is. Noordoostelijk en oostelijk wordt ze begrensd door de spoorlijn Diest-Hasselt. In het westen loopt de zone tot de Gete.

Eerste boeren in Vlaanderen

Kan je dan concluderen dat de eerste landbouwers in Vlaanderen Limburgers waren? “In zekere zin wel”, zegt Meylemans. “Die eerste landbouwers, die vanuit Nederland en Duitsland kwamen - en oorspronkelijk van nog verder, vanuit Centraal-Europa - zochten leembodems op. In Vlaanderen liggen die vooral in Limburg. Tegelijk leefden hier nog jagers-verzamelaars. Die culturen kwamen met elkaar in contact. Er zijn sporen van economische uitwisseling tussen die culturen. Dat wijst er eerder op dat er een vreedzaam contact was.”

Bandkeramiekers vestigden zich in clusters van nederzettingen. Soms op maar enkele honderden meter van elkaar. Zeer typisch voor die dorpen zijn de lange woonhuizen, tot soms 30 m lang. Meylemans: “In Vlaanderen zijn er 25 dergelijke nederzettingen bekend. Deze zes zijn nu voor hun hoge archeologische waarde geselecteerd tot archeologische zone.”