Eerste goal voor Paintsil: KRC Genk sluit ook vierde oefenwedstrijd af met winst

Racing Genk heeft ook zijn vierde oefenpot winnend afgesloten. Na een potige eerste helft stond het tegen de Franse tweedeklasser Valenciennes 1-1 met goals van Paintsil en Robail. In de tweede helft liep Genk uit via eerst een owngoal van de Fransen en vervolgens knappe doelpunten van eerst Samatta en nadien Karelis. De assists kwamen telkens van de vleugelspelers Benson en Zhegrova. Eindstand 4-1. De stage van Genk in Nederland is daarmee afgesloten. Maandag is een vrije dag, daarna begint een normale trainingsweek in Genk zelf.