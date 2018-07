Vandoorne: "Opnieuw een teleurstellende race zonder punten"

Na een moeilijke kwalificatie, waarbij Vandoorne geen goed gevoel had en in zijn wagen problemen ondervond, was ook de race een teleurstelling. Vandoorne finishte als twaalfde buiten de punten.

"Het was een erg zware race voor ons, moeilijk om de kloof met enkele andere wagens voor ons te dichten en teleurstellend omdat we geen punten konden behalen," blikt Vandoorne terug op zijn race. "Van bij de start had ik in de wagen hetzelfde gevoel als gisteren tijdens de kwalificatie. De omstandigheden op de baan waren dan ook erg tricky."

Zoals zo vaak ging het op zondag tijdens de race iets beter dan tijdens de kwalificatie.

"Positief was dan weer dat de snelheid tijdens de race iets beter was dan tijdens de kwalificatie. We waren in staat om Force India en Renault, die in de punten finishten, te volgen. We konden min of meer hun snelheid evenaren."

McLaren zal nu grondig alle data van Vandoorne zijn wagen analyseren in de hoop een oplossing te vinden voor de problemen die Vandoorne met zijn wagen had.

"Het team onderzocht alles om de oorzaak te vinden van de problemen die we hadden. In het parc fermé kan je echter niet vele veranderen, tenzij je vanuit de pitlane wil vertrekken. Het was een zware triple-header, iedereen is na deze drie races een beetje moe. De mecaniciens verdienen dan ook wat rust nu. Ik ben er zeker van dat ze alles zullen checken en dat we het in Duitsland beter zullen doen," besloot Vandoorne.

