Soms toch roamingkosten betalen in EU: "Is dit een nieuwe val voor toeristen in grensgebieden?"

Bilzen - Op reis in Griekenland verbond Willy Strauven zijn gsm handmatig met Vodafone Gr(iekenland). Toen kreeg Willy plots een rekening van Vodafone Al(banië). Zijn gsm was automatisch overgeschakeld.

WIE?

Naam: Willy Strauven (74)

Waar: Vogelzangstraat, Bilzen

WAT?

In de EU moet u in principe niet meer betalen voor roaming. Maar wanneer u bij de buitengrenzen komt, is het opletten geblazen.

In de EU worden geen roamingkosten aangerekend voor dataverkeer tussen de lidstaten. Maar Albanië is geen EU-land.

“Op Korfoe, een eiland voor de Albanese kust, kreeg ik ineens een berichtje dat ik voor 40 euro roamingkosten had gemaakt”, vertelt Willy. “Ongemerkt was mijn gsm overgeschakeld naar Vodafone Albanië. Blijkbaar hebben de Albanese gsm-masten een sterker signaal, waar gsm’s zich automatisch aan koppelen. Zo kreeg ik een rekening voor roaming binnen de EU, iets wat ik net had willen voorkomen door mijn gsm handmatig in te stellen.”

“Is dit een nieuwe val, voor toeristen in grensgebieden van de EU?”

OPGELOST

In de EU betaalt u sinds juni vorig jaar geen roamingkosten meer, maar in andere vakantiebestemmingen zoals Albanië, Monaco, Andorra, Zwitserland, Turkije, Tunesië en Marokko kan gsm-gebruik flinke verrassingen opleveren. Kijk ook naar wat uw gebruikslimiet is. Een keer boven die limiet, betaalt u altijd. Gebruik dus zo veel mogelijk de gratis WiFi waar die beschikbaar is. En schakel uw roaming uit, zodat uw toestel niet naar een provider buiten de EU overschakelt.

Willy’s rekening bij Vodafone Al liep zo op tot 97 euro. Hij krijgt, uitzonderlijk, het voorstel van zijn provider om de kosten te delen. Scarlet stuurt hem een creditnota van 40 euro.