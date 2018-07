“We beseffen dat er nog werk is”

Voor Standard is een nieuwe fase in de clubhistorie aangebroken. Met Michel Preud’homme als trainer, TD én vice-voorzitter is de jacht op succes ingezet. De basis moet gelegd worden op oefenstage in Nederland. Uw krant ging een week in het spoor van MPH.

“Duje, waarom ga je niet in duel?”, roept Michel Preud’homme naar zijn spits. Een brede glimlach zit verstopt onder de zwarte pet die hij de hele week zal dragen. De coach bedoelt het grappend, want de bal op Cop is te diep en Christian Luyindama - beer van een vent - schermt gretig af. Om maar te zeggen dat de gemiste transfer van Zinho Gano niet op het humeur van MPH weegt. “Ik wou Chris niet blesseren”, countert Cop met de knipoog.

De Rouches trainen steevast twee keer per dag in Oosterbeek, vlak bij Arnhem, waar het weer al even tropisch is als in ons land. Tussen de bossen zitten de hotels vol met zakenlui. Samen met de spelers van Standard worden zij bediend door de lokale jobstudenten - de een al iets handiger dan de andere.

Trainingen

De oefenvelden waar de Rouches zich in het zweet werken liggen er perfect bij. Er is werk aan de winkel. “Vorig seizoen waren de fysieke stats van de spelers niet fantastisch”, zegt Preud’homme. Iets wat Luis Pedro Cavanda, vorige week definitief overgenomen van Galatasaray, beaamt. “Ik kan je verzekeren dat we daar nu hard aan werken.”

Buiten de fysieke arbeid krijgen de spelers veel tactiek voor de kiezen. Tot in detail. Een groot contrast met Ricardo Sa Pinto. Onder hem gold strijdlust als voornaamste troef. Aan die grinta moet nu een doordacht plan toegevoegd worden. Het doel is om er deze keer niet alleen in play-off 1 te staan, maar vanaf het begin.

MPH’s veldtrainer Emilio Ferrera werkt aan looplijnen, pressing en zoneverdediging. Als hulpmiddel om het veld in vakken te verdelen, gebruikt Ferrera de witte linten die hij al heel zijn carrière gebruikt. Elke dag struikelt er wel een speler over. Hetgeen altijd weer zorgt voor een moment van hilariteit bij de teammaats of het beruchte VAR-gebaar.

Engelse stijl

Terwijl Ferrera meermaals de training stillegt, kijkt Preud’homme veelal als een Engelse manager toe. “Ik ken die manier van werken en ik vind het professioneler”, zegt aanvoerder Sébastien Pocognoli. “Emilio geeft kwaliteitsvolle trainingen, Preud’homme blijft op de achtergrond en kan op de details letten. Op lichaamstaal bijvoorbeeld. Soms neemt hij een speler apart om iets uit te leggen.”

Niet dat MPH al het veldwerk aan zijn assistenten overlaat. Bepaalde trainingen leidt hij zelf, andere keren worden de spelers in groepjes opgedeeld. Zo neemt hij de stilstaande fases voor zijn rekening. Verschillende varianten op corners worden ingeoefend. Loopacties, handgebaren en startposities, dat soort werk. Het moet een belangrijk wapen worden dit seizoen. Logisch, gezien het gestalte waarover Standard beschikt.

Gelijk tegen Sparta

Woensdag staat de eerste oefenpartij van de week op het programma. Het aftandse stadion van het ter zielen gegane FC Wageningen geldt als decor. De foto’s op de muren van het stadion verraden een roemrijk verleden. Ooit werd hier Eredivisie-voetbal gespeeld, maar na het faillissement van de club werd het complex verlaten. Fans knapten de boel op en achter gesloten deuren is Sparta er de tegenstander van Standard. De Nederlandse tweedeklasser houdt de Rouches op 1-1 en toont zich vooral een stevige ploeg.

“Telkens we een aanval wilden opzetten, probeerden ze die af te breken”, baalt Preud’homme na afloop. Junior Edmilson moet snel afhaken met een rugblessure. Een groot contrast met het dansje dat hij twee dagen eerder op training opvoert wanneer hij hoort dat Neymar Brazilië op voorsprong heeft gebracht tegen Mexico. De Belgische Braziliaan is overigens niet het enige slachtoffer die de stage zal maken. Gojko Cimirot loopt een hamstringblessure op.

Meedenken

De trainingen de dagen nadien gaan verder op de ingeslagen weg. Van de spelers wordt verwacht dat ze meedenken. Wanneer we een partijvorm bekijken met de nadruk op het verdedigende positiespel vraagt Ferrera na enkele mindere tussenkomsten van Kostas Laifis of die zich goed voelt in de speelwijze. “Geef aan als je je niet comfortabel voelt. Anders passen we bij”, luidt de boodschap.

Bij de 28-koppige kern ontbreken nog WK-gangers Guillermo Ochoa en Mehdi Carcela. Laatstgenoemde wordt vanaf volgende week weer op training verwacht. Het geeft de ruimte om jong geweld te testen. Met name de feilloze techniek van de amper 16-jarige Evangelos Patoulidis (ex-Anderlecht) springt in het oog.

Oefenverlies

Zaterdag volgt een tweede oefenmatch tegen het Beerschot van Stijn Vreven. Standard begint de partij met zijn B-ploeg. Merveille Bokadi maakt zo zijn eerste wedstrijdminuten sinds hij in oktober zijn kruisbanden scheurde. De Congolees heeft het lastig, net als zijn hele ploeg. Toch is het de A-ploeg die de enige goal van de match incasseert: 1-0 via Dante Vanzeir.

Alweer de vierde oefenmatch op rij die Standard niet weet te winnen. Preud’homme is niet tevreden. “Maar we bereiden een seizoen voor, geen oefenmatch”, stelt de Luikse oefenmeester, die zijn ploeg voor elke match nog liet trainen. “Natuurlijk wil je winnen en goed spelen, maar het is goed dat de spelers beseffen dat er nog werk is. We moeten op fysiek vlak top zijn. De saus pakt nog niet. Onze voorbereiding is complex. Internationals die later aankwamen of door het WK nog moeten aansluiten, transfers die wat tijd vragen. Ik wou zoveel mogelijk spelers aan het werk zien. Om te zien wat we hebben, maar ook om te zien wat er nog ontbreekt. Daar krijg ik nu een duidelijk beeld van. We gaan zeer snel beginnen met knopen doorhakken over onze kern.”

STANDARD EERSTE HELFT: Bodart –Fai, Vanheusden, Kosanovic, Pocognoli - Bokadi, Bastien – Balikwisha, Djenepo, Carlinhos - Cop

STANDARD TWEEDE HELFT: Bodart – Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli (60’ Miangue) – Mpoku, Marin, Agbo, Djenepo (80’ Miya) – Emond, Mmaee

DOELPUNTEN: 59’ Vanzeir 1-0

GELE KAARTEN: 30’ Prychynenko, 32’ Carlinhos