Nummer 10 voor Herlings

“Wie dat tien dagen geleden voorspeld zou hebben, had ik zot verklaard.” Een uitspraak van Jeffrey Herlings, meteen nadat hij in Semarang zijn tiende GP-zege van 2018 had gepakt. De schade beperken, dat was het doel na zijn sleutelbeenbreuk, inclusief operatie, op 13 juni. Maar nu keert The Bullet dus met twee overwinningen en 12 punten bonus op Cairoli - die met een vervelende duimblessure kampt - terug vanuit Indonesië.

Vorige week verbaasde de Nederlander vriend en vijand door 18 dagen na zijn operatie meteen met de winst aan de haal te gaan in Pangkal Pinang. En dat voor de neus van zijn grote rivaal Antonio Cairoli, die er ook nog een duimblessure (ligamenten zwaar verrekt) opliep. Een kwetsuur die de negenvoudige wereldkampioen zondag duidelijk parten speelde. “Ik heb enorm veel last van mijn linkerduim”, sakkerde Tony, die vierde eindigde (3+4 in reeksen). “Zeker op deze baan met vele sprongen en harde landingen. Ik heb twee inspuitingen gekregen, maar nog was het afzien. Ik ben blij dat ik nu naar huis kan. Hopelijk volstaan twee weken om pijnvrij naar Tsjechië te kunnen afreizen.”

In plaats dat Cairoli punten kon goedmaken op Herlings - iets wat iedereen verwachtte - waren de rollen dus omgekeerd. De Nederlander verdubbelde zondag zijn voorsprong in het WK van 12 naar 24 punten. “Tweede, eerste, eerste en eerste in de vier reeksen hier... 97 punten! Dit had ik in mijn stoutste dromen zelfs niet verwacht. Ik heb geen enkele reden tot klagen. Al stelt 24 punten ook weer niet zo veel voor. Je hebt gezien hoe snel zo’n voorsprong kan verdwijnen. Ik ben nu eenmaal iemand die graag op het randje leeft. En soms word je daarvoor afgestraft. Zoals met die sleutelbeenbreuk.”

Fiftyfifty

Met zijn tiende GP-zege zet Herlings - die in de eerste reeks moest terugknokken van de zesde plek en in de tweede manche de druk van een sterke Desalle moest weerstaan - een mooie stap richting eerste wereldtitel in de koninginnenklasse. Al blijft hij voorzichtig. “Het zou geweldig zijn om Tony te verslaan. Cairoli heeft al negen wereldtitels, hij is dé man van het laatste decennium. Geen gewone kerel dus. Het zullen nog drie zware maanden worden. Hoe ik de kansen inschat? Fiftyfifty.”

Beresterke Panda

Herlings werd op het podium geflankeerd door Tim Gajser (2+3) en Clément Desalle (4+2). Voor onze landgenoot was het zijn eerste GP-podium sinds zijn overwinning in Rusland, zeven GP’s geleden. Vooral in de tweede reeks maakte de Panda indruk door Herlings lange tijd het vuur aan de schenen te leggen. “Podium. Eindelijk”, haalde Desalle opgelucht adem. “Ik was die vierde en vijfde plaatsen kotsbeu. Vaak na een mindere tweede reeks. Deze keer was mijn slotreeks wél goed. Dit doet deugd, hoor.”

Desalle deed een gouden zaak in de strijd voor de derde plaats in het WK. Hij vergrootte zijn voorsprong op de nummer vier - nu Tim Gasjer - van 17 tot 37 punten.