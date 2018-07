BK ATLETIEK. Kevin en Dylan Borlée lopen EK-limiet op 400 meter, Hanne Claes verbaast met toptijd

De finale van de 400 meter bij de mannen op het BK atletiek in Brussel is een groot succes geworden. Kevin en Dylan Borlée plaatsten zich zondag voor het EK in Berlijn, voor Dylan kwam er zelfs een persoonlijk record bovenop. Ook belofte Alexander Doom dook onder de EK-limiet.

De winst in Brussel was in 45.52 weggelegd voor Kevin Borlée, die nochtans pas een dag eerder in de reeksen zijn seizoen aftrapte na een lang aanslepende hamstringblessure. Dylan Borlée werd tweede in 45.55, en dook zo twee honderdsten onder zijn persoonlijk record, dat op de tabellen stond sinds 2015. Voor het EK in Berlijn hadden ze 45.89 nodig.

Het BK-brons was voor 200 meterspecialist Robin Vanderbemden in 46.09, Alexander Doom werd vierde in een dikke besttijd van 46.46. Die laatste moet als belofte enkel aan de B-limiet voldoen voor Berlijn, en die staat op 46.70. Of Doom effectief aan de start komt in Berlijn, is nog maar de vraag. Ook Jonathan Sacoor voldeed met 46.07 eerder al aan de beloftenlimiet, maar focust zich op het WK U20 komende week in Finland en zal in Berlijn naar eigen zeggen alleen de 4x400 meter betwisten. Doom riskeert vooral nog door Jonathan Borlée, die nog geen enkele 400 meter liep dit jaar, uit de ploeg te worden gelopen.

De vijfde plaats in de sterke 400 meterfinale zondag was voor Julien Watrin, al jaren een vast lid van de Belgian Tornados. Hij liep een seizoensbeste chrono van 46.56.

Jonathan Borlée: “Het waren geen makkelijke weken”

Jonathan Borlée heeft nog steeds last van een eerdere blessure. Foto: Photo News

Jonathan Borlée stelde zondag op het BK atletiek in Brussel zijn beste seizoensstijd op de 200 meter bij van 21.08 naar 20.78. Zijn persoonlijk record staat met 20.31 nog een stukje scherper, maar de nieuwe Belgische kampioen op de halve baanronde heeft nog altijd last van de elleboog die hij midden juni brak.

“Het doet nog altijd pijn. Het zijn geen makkelijke weken geweest. Een breuk heeft in principe zes weken tijd nodig om te helen, en we zijn nauwelijks drie weken verder. Het is niet makkelijk om in de startblokken al mijn gewicht op mijn armen te zetten met die pijnlijke elleboog”, vertelde Jonathan Borlée zondag in Brussel. “De pijn was wel veel minder dan zaterdag in de reeksen, dus er zit progressie in. Ook op training begin ik de souplesse terug te vinden, maar nu moet ik die nog weten om te zetten naar de competitie.”

De Belgische recordhouder op de 400 meter heeft dit seizoen nog altijd geen enkele 400 meter gelopen. Hij wilde eerste ritme opdoen in de 200 meter. “Volgend weekend zal ik in principe een 400 meter lopen, maar ik weet nog niet waar. Op training bevind ik me altijd in de buurt van mijn broers, dus ik vermoed dat ook ik momenteel ongeveer 45.50 waard ben. Ik maak me niet al te veel zorgen over het behalen van de EK-limiet (45.89).”

Thiam tevreden: “Het bilan na dit weekend is positief”

Voor wereld- en olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam bracht het BK atletiek zondag in Brussel een gouden medaille in het verspringen met 6m60 en een vierde plaats op de horden met 13.67.

“Ik was bij het verspringen vooral met de eerste drie pogingen bezig, omdat je in de zevenkamp ook maar drie pogingen krijgt. Ik sprong heel regelmatig, en als daar dan een keer 6m60 tussenzit, is dat heel mooi”, toonde Thiam zich tevreden over het verspringen zondag in Brussel. “Aan het Belgisch record (6m63) dacht ik niet. Ik heb het al zo vaak gezegd: ik doe het niet voor de records.”

Foto: Photo News

Op de 100 meter horden bleef Thiam met 33 honderdsten iets verder van haar persoonlijk record verwijderd. “Ik liep ongeveer dezelfde tijd als gisteren in de reeksen, maar ik houd er een veel positiever gevoel aan over. Ik zette een propere wedstrijd neer. Met frissere benen, zonder de wedstrijd van zaterdag en het verspringen van zondag in de benen, zat er een mooie tijd in. Het bilan na dit BK-weekend is goed.”

Thiam weidde ook even uit over de Rode Duivels. “Ik weet nog niet waar ik dinsdag ga kijken, maar vrijdag tegen Brazilië heb ik wel meegeleefd. Het is niet dat ik daar zenuwen voor heb, maar het is toch heel leuk om zo’n wereldbeker met het hele land te beleven. Het is dan ook een speciale generatie Rode Duivels.”

Hanne Claes. Foto: Photo News

Hanne Claes verbaast vriend en vijand met zesde Europese jaarprestatie op 400m horden

Hanne Claes heeft zondag in Brussel de Belgische titel op de 400 meter horden veroverd in een indrukwekkende 55.20. Ze schuift op naar de zesde plaats op de Europese jaarranglijst. Op de Belgische ranking aller tijden gaat ze voorbij Axelle Dauwens en komt ze samen met Elodie Ouedraogo op de tweede plaats.

Het Belgisch record op de 400 meter horden staat sinds 1996 op naam van Ann Mercken, die 54.95 liep. Hanne Claes verbeterde haar persoonlijk record met meer dan een seconde, maar ook nummers twee en drie Margo Van Puyvelde en Justien Grillet deden het uitstekend. Zij zijn net als Claes al geplaatst voor het EK in Berlijn, en verbeterden in Brussel hun persoonlijke records naar 56.13 (Van Puyvelde) en 56.31 (Grillet).

Hanne Claes, een atlete van Jacques Borlée, reageerde dolgelukkig. “Ongelofelijk. Ik zette de perfecte koers neer. Ik voelde mij in topvorm en had wel verwacht om voor het eerst onder de 56 seconden te duiken, maar zo snel had ik nooit verwacht. Ik kom van de 200 meter, en die snelheid moet ik als wapen gebruiken. Dat heb ik vandaag gedaan, met een hele snelle start.”

Afgelopen winter beslisten enkele Belgische atletes de vrouwelijke 4x400 meter nieuw leven in te blazen en tot Belgian Cheetahs om te dopen. Ondertussen plaatsten ze zich als ploeg voor het EK, maar dwongen ze ook al vijf individuele EK-tickets af met naast de drie hordeloopsters ook Camille Laus en Cynthia Bolingo op de 400 meter. “Het project heeft zowel de ploeg als alle individuele leden een boost gegeven. Ik geloof enorm in het potentieel van ons team”, zei Claes.

Foto: Photo News

Berings opnieuw onder 13 seconden, Zagré vlakbij EK-limiet

Anne Zagré. Foto: Photo News

Eline Berings is zondag in Brussel voor de vijfde keer Belgisch kampioene geworden op de 100 meter horden. Ze klokte 12.98, Anne Zagré werd tweede in 13.15 en kwam zo erg dicht bij de EK-limiet van 13.12. Sarah Missinne pakte brons in 13.33, zevenkampster Nafi Thiam was vierde in 13.67.

Met de regelmaat van de klok duikt Berings dit seizoen onder de 13 seconden, terwijl dat haar vroeger alleen lukte als alles meezat. Haar beste seizoenstijd staat op 12.89, haar persoonlijk record op 12.87. Zagré deed het stukken beter dan zaterdag in de reeksen, toen ze op 13.69 bleef steken. Thiam bleef 33 honderdsten boven haar persoonlijk record in Brussel.

Het hoogspringen speelde zich in Brussel, ondanks de afwezigheid van Thiam in die discpline, op een hoog niveau af. Bij de mannen haalde Bram Ghuys het met 2m24, twee centimeter onder de limiet voor het EK in Berlijn in augustus. Bij de vrouwen wipte Claire Orcel over 1m91. Ze is al geplaatst voor Berlijn, maar stelde haar persoonlijk record nog met één centimeter bij.

Het polsstokspringen bij de mannen leverde niet het verhoopte vuurwerk op. Tienkamper Thomas Van der Plaetsen bezeerde zich en moest vrede nemen met een vijfde plaats en 5m20. De titel was met 5m40 voor Arnaud Art, regerend Europees beloftekampioen Ben Broeders was tweede met 5m30.

Eline Berings.E Foto: BELGA

Philip Milanov pakt Belgische discustitel maar kan niet overtuigen

Philip Milanov heeft zondag in het Koning Boudewijnstadion in Brussel de Belgische titel veroverd in het discuswerpen. Hij kwam echter niet verder dan 63m39, bijna vier meter onder zijn Belgisch record.

Bij zijn eerste beurt kwam Milanov tot 62m73. Dat verbeterde hij bij de vierde poging tot 63m39, maar verder ging het niet meer. De beste seizoensprestatie van Milanov staat op 66m51, zijn Belgisch record op 67m26. De Bruggeling is al geplaatst voor het EK atletiek in Berlijn, van 7 tot 12 augustus, waar hij een zilveren medaille te verdedigen heeft. Het zilver ging in Brussel met 53m11 naar Edwin Nys, het brons naar Stijn Spilliaert met 50m82.

Milanov won eerder op de dag ook het kogelstoten, maar ook daar bleef hij met 17m29 meer dan meter onder zijn persoonlijk record. Hij was na afloop kort van stof. “Het was niet mijn dag. De combinatie met het kogelstoten doe ik als training, maar ik ben dat eerlijk gezegd een beetje beu. Het discuswerpen volgde meteen daarna, en dat was vermoeiend. Bovendien sleepte die wedstrijd ook nog eens heel lang aan. Volgens mij was dit de langste wedstrijd die ik ooit heb gedaan.”