Truienaar Tom Herck ketent reddingsboei tegen Brexit aan Buckingham Palace

Duras / Sint-Truiden - De Truiense kunstenaar Tom Herck (34) heeft de Britten afgelopen weekend symbolisch een reddingsboei tegen de Brexit toegeworpen. Met zijn kunstwerk Euro Vision uit hij zijn bezorgdheid over de toekomst van Europa.

Met een zeilboot vertrok de kunstenaar, die recent commotie veroorzaakte met zijn Holy Cow in Borgloon, vanuit Nieuwpoort om vervolgens via de Thames Londen binnen te varen. “Europa ligt me nauw aan het hart. Het is een beetje zinkend, vandaar de metafoor met onze boot, ‘Save Our Stars’ gedoopt.”

“Op het zeildoek staat een kring van sterren waar er eentje uitspringt, symbool voor Groot-Brittannië. Met de reddingsboei wil ik de Britten een laatste redmiddel geven. Wij hebben ze gehangen aan de poort van Buckingham Palace, net toen de security het niet zag. Ze heeft er een vijftal uur gehangen. Keiveel mensen hebben foto’s van het gebeuren gemaakt. Daarnaast heb ik heel wat dialogen gehad. Fijn”, besluit Herck over zijn jongste maatschappijkritisch werk.