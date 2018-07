Post Malone, de koning van de wilde studentenfeestjes

Bijna 20.000 fans wachtten zondagnamiddag in The Barn op de komst van Post Malone. Een gevoelstemperatuur van 40 graden, stinkende lijven die baadden in het zweet en de indringende geur van wiet. Geen betere plek dus om Posty te introduceren aan het Belgische publiek.

Aantrekkelijk is hij niet, de grootste entertainer ook niet. En voor een muzikaal hoogstandje moest u zondagnamiddag ook niet in The Barn zijn. Toch heeft Post Malone hét. En die ‘het’ is in dit geval emotie. Als hij zingt over zijn hart dat gebroken is, dan geloof je dat. Als hij vertelt dat hij gek wordt van alle aandacht en de helikopters die hem continu achtervolgen, dan krijg je spontaan medelijden met hem. En dat is de reden van zijn succes. Pure en rauwe emotie. Post Malone heeft een ziel, en die legt hij maar al te graag bloot op het podium.

“F*ck that b*tch”

“Hallo, mijn naam is Austin Richard Post. Hebben jullie al tijd gehad om mijn nieuwe album te beluisteren?” Het zou zo uit de mond van de buurjongen kunnen komen, maar Post Malone – dat laatste stuk heeft hij er via een namengenerator op Google aan toegevoegd – is ondertussen een vaste waarde in de Amerikaanse muziekwereld. De 23-jarige artiest – hij hoort niet graag het woord rapper omdat er ook country, rock en R&B in zijn muziek zitten – brak in 2017 in Europa door met het nummer ‘Rockstar’, de immens populaire voorbode van zijn tweede album ‘Beerbongs & Bentleys’.

En hoewel het publiek maar al te graag de woorden seks, hoeren en pillen mee kalde en aanschouwde hoe Malone - zoals het een echte rock-‘n-rollartiest beaamt - een gitaar tegen de vlakte werkte, was het toch het nummer ‘I Fall Apart’ dat onze monden deed openvallen. “Dit liedje heb ik geschreven nadat mijn ex-vriendin mijn hart brak”, klonk het net voordat de 23-jarige zanger de Werchtergangers aanmoedigde om “fuck that bitch” te scanderen. En niet 1 keer, maar liefst 7 keer. Als ik u dan vertel dat er kinderen van 10 jaar naast me stonden die exact deden wat hun idool hen vroeg, lijkt me dat toch een kleine brug te ver.

“Doe gewoon wat je zelf wil”

Hoe groter de hit, des te harder de bas door onze trommelvliezen schoot. Tijdens passages van ‘Better Now’, ‘Psycho’ en ‘Paranoid’ maakte de lage frequentie-uitvoer van de luidsprekers bijna een paar vullingen van de aanwezigen los. Zonder een live band of danseressen op het podium - Post Malone vertrouwt enkel op een DJ voor de soundtrack - lag de volledige verantwoordelijkheid om de aandacht van de mensen te houden bij hem. Want ook visueel gebeurde er niet veel, op die mistmachine die voortdurend op maximaal leek te staan na dan.

Met de uitvoering van het akoestische nummer ‘Stay’ kreeg Post Malone de kans om zijn ware talenten op tafel te gooien. Zonder elektronische bazaar, bewerkte microfoon en overdreven baslijn. En geloof het of niet, de intieme versie kon menig festivalganger bekoren. Afsluiten deed de rapper met ‘Congratulations’, een nummer dat hij aankondigde door te vertellen hoe de mensen die hem vroeger pestten, hem nu feliciteren met zijn succes. “Dus dit is mijn manier om te zeggen dat je gewoon moet doen wat je zelf wil.” En te zien aan het publiek dat midden de show de tent al verliet, komt dat dik in orde.