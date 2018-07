Vriendin van Matteo Simoni opent eerste winkel in Scheldestad

Hasselt - Voor Loredana Falone (30) gaat het snel. De Antwerpse modeontwerpster met Limburgse roots startte vier jaar geleden haar kledingmerk Wearable Stories. Na een succesvolle reeks pop-ups en een eigen winkel in Hasselt opent ze volgende week ook een filiaal in Antwerpen. “Internationaal kunnen uitbreiden is mijn toekomstdroom”, zegt de vriendin van acteur Matteo Simoni.

Loredana was al van jongs af aan gepassioneerd door mode. Nadat ze haar diploma meertalige professionele communicatie op zak had, trok ze naar Milaan en Brussel om er te gaan werken in modehuizen. “Tijdens die korte werkervaringen deed ik heel wat kennis op over het lanceren en ontwerpen van een kledinglijn. Toen al kriebelde het om zelf iets te beginnen”, start ze het gesprek. “De bal ging helemaal aan het rollen toen ik ging rondreizen in Maleisië en Indonesië. Ik woonde een jaar op Bali waar het idee rond Wearable Stories ontstond.”

Foto: Kioni Papadopoulos

Pure stoffen

Op Bali maakte Loredana kennis met de prachtige stoffen die het eiland te bieden had. “Ze hebben de mooiste katoen, zijde en kant. Ik leerde er ook heel wat goede kleermaaksters kennen en stond versteld van hun vakmanschap”, vertelt ze. “Ik besloot om er een kleine strandcollectie te ontwikkelen die bestond uit slechts tien stuks, onder meer uit kaftans in kant. Het werd een tijdloze collectie met rustige kleuren, zoals beige en kaki. Al snel waren mijn eerste verkooppunten op Bali een feit. Nadat ik had meegedaan in een Canvas-reportage over jonge ondernemers kregen ook Belgische winkels interesse. Even later stond ik met mijn koffer vol samples klaar om mogelijke verkooppunten in mijn thuisland af te schuimen.”

Alles zelf gedaan

Terug in België richtte de onderneemster verschillende pop-ups in die haar in staat stelden haar markt af te tasten. Ondertussen telt het merk 25 verkooppunten, een eigen winkel in Hasselt en vanaf volgende week ook een eerste filiaal in Antwerpen. “In Antwerpen heb ik al anderhalf jaar mijn showroom. Ook mijn atelier is er gevestigd, dus een Antwerpse winkel kon niet te lang uitblijven. Het was echter niet evident om een pand te vinden dat betaalbaar was én nog eens op een goede locatie is gelegen.”

“Ik heb alles eigenhandig uit de grond gestampt. Van het ontwerp tot de boekhouding en de verkoop. Nu nog steeds teken ik alle schetsen. Voor de technische uitwerking doe ik beroep op specialisten die mijn ideeën concreet maken”, gaat ze verder. “Daarna trek ik naar de verschillende ateliers in het buitenland om daar de productie te helpen opstarten. Ik beoordeel de verschillende prototypes en pas wanneer ik 100% tevreden ben, kan de productie worden gelanceerd. “

Uitblinken in fair trade

Ondertussen telt de collectie 36 modellen. Broeken, shorts, jurken, jassen, rokken,… worden aangeboden in verschillende stoffen. Wearable Stories is nu veel meer dan een strandcollectie. Naast een volwaardige zomercollectie hebben ze ook een eigen winterlijn. Vrouwen van alle leeftijden vallen voor de betaalbare ontwerpen. “Ik heb klanten die nog stuks dragen van vier jaar geleden, gewoon omdat de stijl zo tijdloos en puur is.”

Doordat de collecties steeds uitgebreider worden, dient Loredana beroep te doen op meer kleermaaksters, ook buiten de grenzen van Bali. “In Portugal en Roemenië lopen nu ook producties”, gaat ze verder. “Ook de stoffen komen niet alleen meer uit Bali. Italië bijvoorbeeld biedt prachtige wolsoorten die ideaal zijn voor mijn wintercollectie.”

“Het belangrijkste voor mij is de fairtradeproductie. Ik kijk er nauwgezet op toe dat alles onder goede omstandigheden wordt vervaardigd. Ik zal ook nooit met ateliers samenwerken die meer dan vijftig werknemers tellen. Van massaproductie blijf ik ver weg en dat is ook waarin Wearable Stories uitblinkt.”

Met de zegen van Matteo

Nog een leuk weetje is dat Loredana de vriendin is van de bekende, Vlaamse acteur Matteo Simoni. Ze zijn al anderhalf jaar samen en leerden elkaar kennen tijdens hun jeugdjaren in Limburg. “Hoewel hij minder met mode bezig is, heeft hij wel bewondering voor wat ik doe, vooral voor mijn gedrevenheid om hier iets van te maken. Uitbreiden naar het buitenland is trouwens echt wel mijn droom”, besluit ze. “De enige uitdaging is het vinden van gemeenschappelijke gaatjes in onze agenda. Als het even meezit dan gaat Matteo soms wel eens mee naar Bali en koppelen we enkele dagen vakantie aan mijn zakentrip.”

www.wearablestories.com