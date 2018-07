Wereldkampioen Sagan sprint naar de zege én geel in tweede Touretappe, Gaviria valt in slotfase

Peter Sagan heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Net als gisteren draaide de biljartvlakke rit uit op een massaspurt. De man van BORA-hansgrohe was de snelste van het pak, voor Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) en Arnaud Démare (FDJ). Gele trui Fernando Gaviria (Quick Step Floors) kwam op 2 kilometer van de meet ten val en spurtte niet mee, Sagan pakt door de bonificaties het geel over.

Ban bij de start trokken Sylvain Chavanel (Direct Energie), Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) en Michael Gogl (Trek-Segafredo) er meteen vandoor. De drie kregen ook de vrijheid van het peloton, maar na goed 30 km haakten Gogl en Smith al af, waardoor Chavanel alleen overbleef. De Fransman twijfelde niet en legde er duchtig de pees op. Hij zou dik vier minuten krijgen. Gogl leek de rol lossen door last aan de knie, maar Trek communiceerde dat hij zich liet terugzakken om betere kansen te hebben. Smith had in het begin de enige bergpunten mee gegrist waardoor hij de bolletjestrui pakte. Opdracht volbracht en dus liet hij zich meteen inzakken.

Sylvain Chavanel. Foto: REUTERS

In het peloton toonde Belgisch kampioen Yves Lampaert zijn tricolore trui, samen met Team Sky regelde Quick Step Floors het tempo in het peloton. De blauwe brigade zou ook vandaag in dienst rijden van gele trui Fernando Gaviria. Dieper in het peloton reed Porte, die gisteren net als Froome en enkele anderen veel tijd verloor, lek. De Australiër had een nieuw wiel nodig.

Achteraan het peloton fietste ene Lawson Craddock moedig rond. De Amerikaan kwam gisteren zwaar ten val en brak zijn schouderblad, maar zette wel verder. Het leverde hem meteen bekendheid op en de renner zelf spotte meteen met Neymar.

Onderweg kende enige vluchter Sylvain Chavanel een memorabel moment bij de passage in het dorp Treize-Septiers, waar hij bijzonder warm ontvangen werd. Hij groette het publiek even uitbundig terug. Ook de jarige Jean-René Bernaudeau, manager bij Direct Energie, stond ertussen. Fantastische beelden voor La Machine, die vandaag zijn 350ste Tourrit afwerkte en dit jaar zijn 18de Tour de France rijdt, een absoluut record.

107 km

What a crowd in Treize-Septiers, with @TeamDEN_fr's manager Jean-René Bernaudeau on fire on the right side of the road!

C'est la fête à Treize-Septiers, avec un Jean-René Bernaudeau en feu sur la droite de la route !#TDF2018 pic.twitter.com/cb5xqvCWqK — Le Tour de France (@LeTour) 8 juli 2018

Chaotisch slot

Maar het was vechten tegen windmolens voor Chavanel, die niet op kon tegen de sprintersploegen. Op 12 kilometer voor de meet was zijn liedje uit en kon de voorbereiding voor de spurt beginnen. Marcel Kittel, gisteren tweede en daarom in het groen vandaag, zag zijn spurt in rook opgaan door een lekke band op dik 7km van de meet. Nadien was er nog de valpartij van Luke Durbridge op 5km van de meet en op 2km van de streep ging er een hele groep tegen het asfalt. Grootste slachtoffer: gele trui Gaviria, die zo de dagzege in rook zag opgaan.

- 2 km

Gaviria crashes !

Chute de Gaviria ! #TDF2018 pic.twitter.com/FNh3MAnOCy — Le Tour de France (@LeTour) 8 juli 2018

Een klein peloton sprintte voor de zege, Sagan was daarin de snelste. Sonny Colbrelli spurtte naar de tweede plek en Arnaud Démare was derde. Dupont snelde naar de zesde plaats. Door de bonificatieseconden pakt Sagan, die vier seconden achterstand telde op Gaviria, het geel over van de Colombiaan. De Slowaak pakt ook meteen het groen, de trui waarvoor hij naar Frankrijk komt.

Foto: REUTERS

Foto: Photo News

- Uitslag -

1) Peter Sagan

2) Sonny Colbrelli

3) Arnaud Démare

4) André Greipel

5) Alexander Kristoff

6) Timothy Dupont

7) Alejandro Valverde

8) Andrea Pasqualon

9) John Degenkolb

10) Philippe Gilbert

- Algemeen klassement -

1. Peter Sagan

2. Fernando Gaviria +6”

3. Sonny COlbrelli +10”

4. Marcel Kittel +12”

5. Sylvain Chavanel +13”

Sagan: “Heel tevreden”

We wereldkampioen kon het pruimen, een ritzege én de gele trui. “Vorig jaar zat het niet mee, had ik niet genoeg dash in de benen. Nu kan ik het wel afmaken. De ploeg heeft hard gewerkt, het leek misschien wat makkelijker omdat enkele spurters gevallen waren, maar het was toch moeilijk om het af te maken. Ik ben heel tevreden met het geel. Dit is de perfecte start. Gisteren pakte Fernando de rit en het geel, maar ik heb revanche gepakt.” Morgen staat er alvast een ploegentijdrit op het programma.

Passage de relais.

Baton passed.

@MaillotjauneLCL pic.twitter.com/9tgJE3o7M5 — Le Tour de France (@LeTour) 8 juli 2018