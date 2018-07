Sebastian Vettel wint spectaculaire GP van Engeland voor Lewis Hamilton, geen WK-punten voor Vandoorne

Sebastian Vettel heeft de GP van Engeland gewonnen. De Duitser van Ferrari begon op de pole, maar verloor na een paar tussenkomsten van de Safety Car zijn leidersplaats aan Bottas. Met een prachtig inhaalmanoeuvre in het slot van de race pakte hij alsnog de zege. Lewis Hamilton kende een dramatische start, maar legde - ook door de vele Safety Cars - nog beslag leggen op de tweede plaats. Stoffel Vandoorne (McLaren) eindigde als twaalfde.

Vettel reed op het circuit van Silverstone quasi de hele wedstrijd aan de leiding. De Duitser was naast Lewis Hamilton (Mercedes), die de pole had veroverd, op de eerste rij vertrokken. In een chaotische start werd Hamilton aangetikt en vloog hij uit de bocht. Na een inhaalrace zou de viervoudige wereldkampioen uiteindelijk nog knap tweede worden. Hamilton had de GP in eigen land de voorbije vier jaar gewonnen.

Foto: AFP

Vettel veroverde zondag in een race waarin de safetycar meerdere keren de baan op moest na een incident zijn 51e GP-zege, de vierde dit seizoen. De viervoudige wereldkampioen had aan de finish 2,2 seconden voorsprong op Hamilton.

De Fin Kimi Räikkönen vervolledige het podium op 3,6 seconden van zijn teamgenoot Vettel. Daarna volgden de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull).

Vettel steviger WK-leider

Vettel verstevigt ook zijn leidersplaats in de WK-stand. Het verschil in punten bedraagt amper 8 puntjes, we krijgen een fantastische WK-strijd voorgeschoteld tussen de twee beste piloten ter wereld.

Stoffel Vandoorne vertrok in Silverstone na een mindere kwalificatiesessie op de negende rij. De Kortrijkzaan finishte uiteindelijk als twaalfde. Zijn Spaanse teamgenoot Fernando Alonso reed als achtste andermaal in de punten. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die vorige week nog won in Oostenrijk, viel kort voor het einde uit en pakte geen WK-punten.

Foto: AP