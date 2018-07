Geen tickets meer voor match Rode Duivels, fanvlucht afgelast: “Heel jammer voor de fans en spelers”

Er zijn te weinig tickets beschikbaar voor de match Frankrijk-België. Om die reden kan de tweede fanvlucht, georganiseerd door Aviation Factory, niet doorgaan. Dat bevestigt de woordvoerder van TUI, die de charter aanbieden, aan de redactie van onze zusterkrant Het Nieuwsblad.

Brussels Airlines startte zaterdag de ticketverkoop voor een fanvlucht naar Sint-Petersburg, waar de halve finale met de Rode Duivels wordt gespeeld. Die waren in vijftien minuten tijd uitverkocht. De Antwerpse aanbieder van sportreizen The Aviation Factory besloot daarom om een vliegtuig van TUI Fly te charteren en een tweede fanvlucht te organiseren. Ook die bleek populair, dus plande het bedrijf een derde vlucht.

Die gaat echter niet door, zegt TUI donderdag. “Er bleken te weinig tickets beschikbaar om alle passagiers de match te laten volgen”, zegt woordvoerder Piet Demeyere. “Bij TUI hadden we nochtans alles al in orde gebracht, we zochten flexibiliteit in het vluchtschema en regelden een bemanning.”

“Voor ons is dit geen grote ramp, veel tijd en geld is hier niet in gekropen. We vinden het vooral spijtig voor de fans en de spelers. We hadden graag het stadium gevuld met Belgen.” De touroperator verwacht dat er ook voor volgend weekend vraag zal komen naar vliegtuigen, maar dat ligt nog niet vast.

Wil je voor de halve finale op eigen houtje een kaart voor de match, een visum en een vlucht regelen? Dan kijk je best op de website van FIFA of er nog voldoende kaarten beschikbaar zijn.