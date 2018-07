Novastar op Werchter: de perfecte jongensdroom

“Jongensdroom, dit. Jongensdroom!”, zei Joost Zweegers nadat hij eens van zijn drankje had genipt en de wei overschouwde. Hij stelde vast dat die droom wel degelijk waar geworden was: hij stond op het hoofdpodium van Rock Werchter. Voor de eerste keer.

Voor de rest weten we niet zeker of hij nog wel wist waar hij zich bevond: zo geconcentreerd zat hij in z’n set. Novastar benaderde de perfectie. Heerlijk uitgebalanceerde klank en een best-of-set waarin Zweegers zowat élk bekend nummer speelde tussen opener ‘Wrong’ en afsluiter ‘The Best Is Yet to Come’. Novastar deed dus geen ‘Neil Youngetje’, die een publiek wel eens wil verrassen met enkel nieuw werk.

Toch hoorden we ook een fan-tas-tische nieuwe track, waarin Reinhard Vanbergen (Das Pop) viool speelde, of moet je het eerder fiddle noemen. Want het was een song die richting Westen waaide, naar groene Keltische oorden. Diezelfde Vanbergen bracht constant prachtige accenten aan in de songs. Vooral in ‘Mars Needs Woman’, hét hoogtepunt van het optreden, waarbij de meelopende strijkers magistraal ondersteund werden door slide-gitaar.