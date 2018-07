Eind september op het nieuwe Tongerse hiphopfestival Hip Hub Hooray, gisteren al op Rock Werchter: de Brusselse rappers van Stikstof zorgden met hun explosieve set voor heel wat overlast in de Klub C. Wij – euh – poogden Zwangere Guy, Astrophysics, Jazz en DJ Vega aan de tand te voelen over hun eerste keer op de wei van Werchter, met wisselend succes.